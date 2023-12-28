5 Destinasi Wisata Ski Terbaik di Asia, Seru buat Liburan Musim Dingin

Destinasi wisata ski di Desa Niseko, Jepang (Foto: The World Pursuit)

MUSIM dingin menjadi waktu yang paling dinantikan bagi para pecinta ski dan olahraga salju. Keindahan alam yang ditutupi oleh lapisan salju putih memberikan pemandangan spektakuler bagi destinasi-destinasi ski di Asia.

Anda tak perlu melintasi benua ke Eropa untuk menikmati kegiatan ski yang mengasyikkan. Di Asia pun terdapat destinasi ski yang menawarkan pengalaman musim dingin yang tak kalah menarik.

Selain keindahan alamnya yang memukau, Asia memiliki sejumlah destinasi ski yang populer di kalangan turis. Dirangkum dari Asia One, berikut lima destinasi ski terbaik di Asia untuk liburan musim dingin!

1. Intercontinental Alpensia, Korea Selatan

Resor ini terletak di tengah-tengah lereng pegunungan Taebaek, Korea Selatan yang masih alami, , Intercontinental Alpensia Pyeongchang Resort berdiri sebagai mercusuar kemewahan.

(Foto: Alpensia)

Dengan panorama Daegwallyeong yang indah, kamar dan suite yang mewah, pilihan bersantap kelas dunia, dan spa mewah, resor ini menawarkan pengalaman musim dingin terbaik.

Dengan lokasi strategis di kota resor Alpensia, Anda dapat menikmati berbagai tempat bersantap, hiburan, dan aktivitas ski. Info lebih lanjut dan pemesanan di situs web resmi Intercontinental Alpensia.

2. Desa Niseko, Jepang

Desa Niseko di pulau utara Hokkaido, Jepang, adalah tujuan legendaris bagi para pencinta musim dingin. Dikenal dengan salju tebal dan keindahan alamnya, desa ini merupakan rumah bagi lima resor ski dan penginapan di bawah kolektif Niseko United, termasuk Hilton Niseko Village, Higashiyama Niseko Village, The Green Leaf, Niseko Village, Hinode Hills Niseko Village, dan Kasara Niseko Village Townhouse.

(Foto: Japan Travel/Ben Thorpe)

Untuk pemain ski yang baru pertama kali mencoba, Niseko Village Snow School menawarkan kursus privat ski dan snowboard untuk orang dewasa dan anak-anak.

Selain menikmati olahraga ski dan snowboard, pengunjung dapat menikmati pemandian air panas tradisional Jepang dan berbagai kuliner.

3. Resor dan Spa The Khyber Himalayan, India

Destinasi yang sering diremehkan adalah lanskap megah Gulmarg, India. The Khyber Himalayan Resort & Spa adalah resor ski mewah satu-satunya di India.

Berlatar belakang pegunungan Pir Panjal yang dramatis, resor ini memadukan kemegahan arsitektur tradisional Kashmir dengan kenyamanan kontemporer. Dengan arsitektur yang megah, fasilitas spa canggih, dan dekat dengan Gulmarg Gondola, resor ini menawarkan pengalaman ski yang memacu adrenalin di puncak Apharwat.