Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Destinasi Wisata Ski Terbaik di Asia, Seru buat Liburan Musim Dingin

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |08:00 WIB
5 Destinasi Wisata Ski Terbaik di Asia, Seru buat Liburan Musim Dingin
Destinasi wisata ski di Desa Niseko, Jepang (Foto: The World Pursuit)
A
A
A

MUSIM dingin menjadi waktu yang paling dinantikan bagi para pecinta ski dan olahraga salju. Keindahan alam yang ditutupi oleh lapisan salju putih memberikan pemandangan spektakuler bagi destinasi-destinasi ski di Asia.

Anda tak perlu melintasi benua ke Eropa untuk menikmati kegiatan ski yang mengasyikkan. Di Asia pun terdapat destinasi ski yang menawarkan pengalaman musim dingin yang tak kalah menarik.

Selain keindahan alamnya yang memukau, Asia memiliki sejumlah destinasi ski yang populer di kalangan turis. Dirangkum dari Asia One, berikut lima destinasi ski terbaik di Asia untuk liburan musim dingin!

1. Intercontinental Alpensia, Korea Selatan

Resor ini terletak di tengah-tengah lereng pegunungan Taebaek, Korea Selatan yang masih alami, , Intercontinental Alpensia Pyeongchang Resort berdiri sebagai mercusuar kemewahan.

Alpensia

(Foto: Alpensia)

Dengan panorama Daegwallyeong yang indah, kamar dan suite yang mewah, pilihan bersantap kelas dunia, dan spa mewah, resor ini menawarkan pengalaman musim dingin terbaik.

Dengan lokasi strategis di kota resor Alpensia, Anda dapat menikmati berbagai tempat bersantap, hiburan, dan aktivitas ski. Info lebih lanjut dan pemesanan di situs web resmi Intercontinental Alpensia.

2. Desa Niseko, Jepang

Desa Niseko di pulau utara Hokkaido, Jepang, adalah tujuan legendaris bagi para pencinta musim dingin. Dikenal dengan salju tebal dan keindahan alamnya, desa ini merupakan rumah bagi lima resor ski dan penginapan di bawah kolektif Niseko United, termasuk Hilton Niseko Village, Higashiyama Niseko Village, The Green Leaf, Niseko Village, Hinode Hills Niseko Village, dan Kasara Niseko Village Townhouse.

Desa Niseko

(Foto: Japan Travel/Ben Thorpe)

Untuk pemain ski yang baru pertama kali mencoba, Niseko Village Snow School menawarkan kursus privat ski dan snowboard untuk orang dewasa dan anak-anak.

Selain menikmati olahraga ski dan snowboard, pengunjung dapat menikmati pemandian air panas tradisional Jepang dan berbagai kuliner.

3. Resor dan Spa The Khyber Himalayan, India

Destinasi yang sering diremehkan adalah lanskap megah Gulmarg, India. The Khyber Himalayan Resort & Spa adalah resor ski mewah satu-satunya di India.

Berlatar belakang pegunungan Pir Panjal yang dramatis, resor ini memadukan kemegahan arsitektur tradisional Kashmir dengan kenyamanan kontemporer. Dengan arsitektur yang megah, fasilitas spa canggih, dan dekat dengan Gulmarg Gondola, resor ini menawarkan pengalaman ski yang memacu adrenalin di puncak Apharwat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/408/3046498/jenewa_swiss-uO8l_large.jpg
20 Daftar Kota Termahal Dunia 2024, Ada dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/408/3034884/islandia-g73I_large.jpeg
10 Negara Paling Aman di Dunia 2024, Turis Tak Perlu Khawatir Berkunjung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028307/empire_state_building_di_new_york_city-wXbt_large.JPG
10 Atraksi Terbaik Dunia 2024 Versi TripAdvisor, Amerika Posisi Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022114/petronas_twin_towers-4ZfF_large.JPG
Bukan Indonesia, Inilah Negara Asia Paling Dicintai Turis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/408/3012144/10-tempat-terbaik-di-dunia-untuk-menikmati-keindahan-pelangi-yj3sgY1PAQ.jpg
10 Tempat Terbaik di Dunia untuk Menikmati Keindahan Pelangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/408/3005454/10-fakta-negara-guinea-rival-timnas-indonesia-u-23-di-playoff-olimpiade-paris-2024-ht47q7X0QO.jpg
10 Fakta Negara Guinea, Rival Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement