Simak, Hal yang Boleh dan Jangan Dilakukan saat Menginap di Hotel

SALAH satu bagian terbaik dari menginap di hotel, ialah ketika ada staf yang merapikan dan memberikan layanan untuk kamar.

Meski menyenangkan memiliki tim untuk membereskan tempat tidur dan membuang sampah, bukan berarti Anda tidak perlu repot membersihkannya.

Staf kebersihan dengan senang hati membersihkan kamar tamu sehingga penting bersikap sopan dan memerhatikan standar etiket dan kebersihan.

Terkadang kamar ditinggalkan dengan kondisi yang berantakan. Melansir dari Travel and Leisure, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan saat meninggalkan kamar. Berikut penjelasannya;

Tentukan ruang untuk barang-barang yang berbeda

Diane Gottsman, pakar etiket dan pendiri The Protocol School of Texas menyarankan para tamu untuk menjaga kamar mereka tetap rapi sehingga staf hotel dapat membersihkan secara menyeluruh.

Ia merekomendasikan untuk menentukan ruang untuk barang-barang, seperti handuk kotor, sepatu, dan pakaian diletakkan di tempat masing-masing.

Jangan merapikan tempat tidur

Kendati Anda harus berusaha menjaga kamar sebersih mungkin untuk menghormati staf kebersihan.

Anda sama sekali tidak perlu merapikan tempat tidur sebelum check-out. Petugas kebersihan akan segera membersihkan tempat tidur, jadi tidak perlu khawatir untuk merapikannya.

Bersihkan hewan Anda

Hotel yang ramah hewan peliharaan pun akan memahami hal ini. Pastikan membawa tas yang cukup untuk mengambil kotoran hewan peliharaan. Tentunya Anda harus membuangnya dengan benar dengan tidak membuangnya ke toilet.

Jangan gunakan jubah mandi sebagai tisu

Sederhananya, kata Gottsman, jubah mandi bukanlah tisu. Jubah mandi juga tidak berfungsi ganda sebagai tisu penghapus riasan. Meski bisa dicuci, noda berat sulit dihilangkan.

Ambillah sampahmu

Anda tidak boleh meninggalkan sampah di kamar hotel. Modern etiket Myka Meier menyarankan untuk membuang sampah ke tempat telah disediakan. Selain itu, rajinlah mendaur ulang sampah.