Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Simak, Hal yang Boleh dan Jangan Dilakukan saat Menginap di Hotel

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |07:03 WIB
Simak, Hal yang Boleh dan Jangan Dilakukan saat Menginap di Hotel
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu bagian terbaik dari menginap di hotel, ialah ketika ada staf yang merapikan dan memberikan layanan untuk kamar.

Meski menyenangkan memiliki tim untuk membereskan tempat tidur dan membuang sampah, bukan berarti Anda tidak perlu repot membersihkannya.

Staf kebersihan dengan senang hati membersihkan kamar tamu sehingga penting bersikap sopan dan memerhatikan standar etiket dan kebersihan.

Terkadang kamar ditinggalkan dengan kondisi yang berantakan. Melansir dari Travel and Leisure, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan saat meninggalkan kamar. Berikut penjelasannya;

Tentukan ruang untuk barang-barang yang berbeda

Diane Gottsman, pakar etiket dan pendiri The Protocol School of Texas menyarankan para tamu untuk menjaga kamar mereka tetap rapi sehingga staf hotel dapat membersihkan secara menyeluruh.

Ia merekomendasikan untuk menentukan ruang untuk barang-barang, seperti handuk kotor, sepatu, dan pakaian diletakkan di tempat masing-masing.

Jangan merapikan tempat tidur

Kendati Anda harus berusaha menjaga kamar sebersih mungkin untuk menghormati staf kebersihan.

Infografis Kebiasaan Buruk Traveling

Anda sama sekali tidak perlu merapikan tempat tidur sebelum check-out. Petugas kebersihan akan segera membersihkan tempat tidur, jadi tidak perlu khawatir untuk merapikannya.

Bersihkan hewan Anda

Hotel yang ramah hewan peliharaan pun akan memahami hal ini. Pastikan membawa tas yang cukup untuk mengambil kotoran hewan peliharaan. Tentunya Anda harus membuangnya dengan benar dengan tidak membuangnya ke toilet.

Jangan gunakan jubah mandi sebagai tisu

Sederhananya, kata Gottsman, jubah mandi bukanlah tisu. Jubah mandi juga tidak berfungsi ganda sebagai tisu penghapus riasan. Meski bisa dicuci, noda berat sulit dihilangkan.

Ambillah sampahmu

Anda tidak boleh meninggalkan sampah di kamar hotel. Modern etiket Myka Meier menyarankan untuk membuang sampah ke tempat telah disediakan. Selain itu, rajinlah mendaur ulang sampah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/549/3121829/7_rekomendasi_hotel_syariah_di_jakarta_salah_satunya_dekat_pusat_kota-qJUC_large.jpg
7 Rekomendasi Hotel Syariah di Jakarta, Salah Satunya Dekat Pusat Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/406/3118795/swiss_belinn_cawang-lYs2_large.jpg
Swiss-Belhotel International Perluas Pasar di Jakarta, Rebranding Swiss-Belinn Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/406/3112250/sisi_gelap_hotel_yang_tak_banyak_diketahui-ULR6_large.jpg
5 Sisi Gelap Hotel yang Tak Banyak Diketahui, Nomor 4 Paling Horor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/408/3082943/hotel_di_benidorm_gunakan_robot_untuk_layani_para_tamu-59HR_large.jpg
Hotel di Benidorm Gunakan Robot untuk Layani Para Tamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/406/3079914/di_tengah_perayaan_diwali_23_hotel_ini_malah_dapat_teror_bom-wJt3_large.jpg
Di Tengah Perayaan Diwali, 23 Hotel Ini Malah Dapat Teror Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/408/3076173/video_viral_seorang_tiktoker_menginap_di_kelilingi_oleh_sekelompok_serigala-JpwH_large.jpg
Video Viral Seorang TikToker Menginap di Kelilingi oleh Sekelompok Serigala
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement