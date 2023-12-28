Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Dukung Israel, Dunkin' Donuts Dirujak Netizen Indonesia : Gak Usah Diboikot Udah Sepi!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |21:19 WIB
Viral Dukung Israel, Dunkin' Donuts Dirujak Netizen Indonesia : Gak Usah Diboikot Udah Sepi!
Donat dari Dunkin' Donuts pakai toping mirip bendera Israel (Instagram @kalanitl)
A
A
A

DUNKIN' Donuts jadi sasaran gelombang kecaman netizen Indonesia. Pasalnya restoran waralaba asal Amerika Serikat itu ketahuan mendukung Israel yang tengah dalam sorotan dunia karena melakukan upaya genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

Ajakan boikot Dunkin' Donuts pun mengalir. Meski faktanya semenjak adanya fatwa seruan boikot dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk-produk yang berafiliasi dengan Israel dan negara Barat sepi pembeli.

Perihal Dunkin' Donuts dukung Israel diketahui dari sebuah postingan seorang warga negara Israel di akun Instagramnya @kalanitl.

Dalam postingannya itu, akun tersebut tampak membagikan sebuah potret remaja laki-laki memegang boks berisi donat dari Dunkin’ Donuts.

 BACA JUGA:

Namun, beberapa donat di dalam tersebut tampak diberi topping berbentung bintang David khas bendera Israel.

      
