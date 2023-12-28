Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Pemandangan Aneh Terlihat dari Jendela Pesawat, Netizen Kaget Pas Tahu Faktanya

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |21:02 WIB
Viral Pemandangan Aneh Terlihat dari Jendela Pesawat, Netizen Kaget Pas Tahu Faktanya
Penampakan kotak-kotak kecil warna oranye dari balik jendela pesawat viral. (TikTok @brad..stewart1572)
SEBUAH pemandangan aneh dari jendela pesawat dalam sebuah penerbangan malam dari Vietnam ke Australia viral di media soasial. Penampakan tersebut telah membingungkan warganet.

Sebuah video unggahan di Tiktok oleh pengguna akun @brad..stewart1572, terlihat ratusan kotak kecil berwarna oranye dan kuning menyala dalam kegelapan dari bawah pesawat. Video tersebut tentunya telah ditonton lebih dari 14 juta kali sejak diunggah ke TikTok dua minggu yang lalu.

News.com.au melaporkan, Rabu (27/12/2023), Brad Stewart merekam pemandangan tersebut dalam perjalanannya dari Ho Chi Minh, Vietnam ke Melbourne, Australia.

 BACA JUGA:

      
