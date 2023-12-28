Tiduran depan Hotel di Lombok, saat Dibangunkan Turis Belgia Ternyata Sudah Tak Bernyawa

SEORANG turis asal Belgia, Andy Alain N. Arnoys (42) meninggal dunia saat liburan di Gili Air, Desa Gili Indah, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pria itu berwisata ke Lombok bersama istrinya Irene.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, Iptu Ghufron Subeki mengatakan bahwa Andy Alain ditemukan meninggal di depan Hotel Ocean 5 Gili Air, pada Rabu 27 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIT.

Ghufron menceritakan kronologi peristiwa yang mengejutkan masyarakat setempat itu. Awalnya Andy Alain tampak tertidur dalam posisi bersandar di tembok.

Tidak lama berselang istrinya Irene datang dan membangunkannya. Namun Andy Alain tidak kunjung bangun. Khawatir dengan kondisi korban, Irene langsung melaporkan hal itu kepada tim medis setempat.

"Dia mengubungi dokter Irawati untuk memeriksa kondisi suaminya. Setelah diperiksa, ternyata korban sudah tidak bernyawa," ujar Ghufron kepada wartawan, Kamis (28/12/2023).