HOME WOMEN TRAVEL

Angela Tanoesoedibjo Ungkap Pesan Penting dari Perayaan Natal Nasional 2023 yang Megah

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |18:55 WIB
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Pesan Penting dari Perayaan Natal Nasional 2023 yang Megah
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Ketua Pelaksana Acara Natal Nasional 2023, Angela Tanoesoedibjo berharap perayaan Natal Nasional 2023 di Graha Bethany Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 27 Desember 2023 malam, dapat menginspirasi masyarakat Indonesia.

Menurutnya Indonesia sangat kaya akan keberagaman suku dan budaya. Indonesia akan semakin kuat jika keberagaman yang dimiliki dilihat sebagai persatuan. "Itu pesan yang kita sampaikan dalam perayaan ini," kata Angela Tanoesoedibjo.

Angela Tanoe menegaskan bahwa perayaan Natal Nasional 2023 merupakan yang termegah pascapandemi Covid-19. Gereja Bethany dipilih menjadi lokasi karena selain tempatnya mampu menampung 20 ribu jemaah, fasilitas di gereja ini juga cukup lengkap.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
