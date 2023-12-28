Terbangkan 500 Drone, Jakarta Siap Suguhkan Pesta Malam Tahun Baru Spektakuler di Bundaran HI!

PEMPROV DKI Jakarta akan menggelar perayaan malam tahun baru 2024 yang spektakuler berkelas dunia bertajuk di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Minggu 31 Januari 2023 malam.

Puncak acara bertajuk 'Kirana Jakarta' ini akan disuguhkan pertunjukan 500 drone.

“Kami yakin Kirana Jakarta akan memperkaya pengalaman perayaan malam tahun baru warga Jakarta dan menjadi jejak indah dalam membangun citra kota yang dinamis dan kreatif,” Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Andhika Permata dalam keterangan persnya, Kamis (28/12/2023).

