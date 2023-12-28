Badai Ekstrem Lumpuhkan Layanan Transportasi Inggris, Pelancong Diimbau Tak Paksakan Liburan

BADAI Gerrit menimbulkan gangguan besar dalam sistem transportasi Inggris dengan ratusan pembatalan yang melibatkan kereta, penerbangan, dan kapal feri.

Badan Meteorologi Inggris telah mengeluarkan peringatan terkait cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda berbagai wilayah.

Skotlandia, terutama bagian timur, dihadapkan pada potensi salju lebat dan angin kencang mencapai 60mph. Wilayah utara Inggris juga diperingatkan akan hujan deras. Sementara itu, sebagian besar Wales diperkirakan mengalami hujan intens.

Angin kencang di sepanjang pantai selatan Inggris juga diperkirakan dampaknya akan terasa luas bagi para wisatawan.

Penumpang yang berencana melakukan perjalanan antara London St Pancras International dan Bandara Luton terpaksa menunda perjalanan mereka karena sebagian jalur kereta api ditutup akibat gangguan sinyal.

Melansir The Independent, gangguan tersebut berasal dari pekerjaan teknis yang sedang berlangsung di West Hampstead selama liburan Natal.

Direktur Rute Network Rail, Gary Walsh menyatakan penyesalannya atas dampak yang ditimbulkan terhadap penumpang saat ini. Gangguan tersebut terkait dengan kesalahan sistem kendali persinyalan, yang mengharuskan pengurangan jumlah kereta yang beroperasi.

Walsh menjelaskan bahwa tim dari Siemens yang bertanggung jawab atas sistem sinyal sedang berupaya memperbaiki sistem dengan secepat mungkin agar kembali berfungsi secara normal.

Thameslink, operator yang melayani rute antara Bedford, Luton, pusat kota London, Surrey, dan Sussex, memberi informasi kepada penumpang terkait situasi tersebut. Mereka menyarankan agar penumpang tidak mencoba melakukan perjalanan antara Bedford dan London Bridge sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Di jalur utama di Pantai Barat, antara Carlisle dan Lockerbie, banjir telah menyebabkan penutupan jalur. Rute kereta api antara Edinburgh dan Birmingham, serta antara Glasgow dan bandara Manchester, juga dibatalkan.

South Western Railway juga mengalami gangguan sinyal di luar London Waterloo dan masalah listrik di Havant, Hampshire, yang menyebabkan pembatalan kereta.