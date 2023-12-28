Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Hanya Bangun Beach Club, Raffi Ahmad Buka Restoran Khas Indonesia di Paris

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |14:33 WIB
Tak Hanya Bangun Beach Club, Raffi Ahmad Buka Restoran Khas Indonesia di Paris
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

RAFFI Ahmad terus melebarkan sayap bisnisnya dalam sektor pariwisata. Selain membangun beach club dan resort di Pantai Krakral, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, suami Nagita Slavina ini juga membuka restoran khas Indonesia di Paris, Prancis.

Restoran diberi nama Le Nusa Paris akan resmi buka atau grand opening di Paris, pada 29 Desember 2023. Raffi Ahmad dan keluarga sudah berada di Paris untuk liburan sekaligus meluncurkan restoran khas Nusantara milik sang aktor sekaligus presenter tajir itu.

Dalam akun Instagram resminya @raffinagita1717, Raffi Ahmad mengunggah video lagi sarapan bersama Nagita Slavina dan beberapa rekannya di Paris.

