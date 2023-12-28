Ide Menu Bakaran Unik untuk Pesta Malam Tahun Baru, Intip 3 Resep BBQ ala Chef Devina

PESTA perayaan malam tahun baru, yang digelar pada 31 Desember mendatang akan segera tiba. Di momen festive ini tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi menu atau hidangan spesial.

Salah satu yang menjadi andalan adalah menu bakar-bakaran seperti barbeque (BBQ). Nah, bagi Anda yang masih bingung ingin membuat menu barbeque seperti apa, beberapa resep dari Chef Devina Hermawan ini bisa jadi inspirasi. Nah, berikut tiga resepnya di antaranya, sebagaimana dihimpun dari kanal YouTube Devina Hermawan, Kamis, (28/13/2023)

1. Barbecue BBQ Ribs & Cheesy Potato

Bahan-bahan (untuk 4 porsi) :

1500 gr iga sapi

Dry rub:

3 sdm gula palem

1 ½ sdm bubuk paprika

¾ sdm garam

1 ½ sdm bubuk lada hitam

1 sdt bubuk bawang putih

1 sdt bubuk bawang bombai

½ sdt bubuk jinten

Saus:

Air

Saus barbecue

Bahan cheese potato:

3 kentang, iris

3 sdm parmesan

5 sdm mozarella

100 ml cream

150 ml susu

1 butir kuning telur

½ sdt merica

1 sdt garam

2 sdt gula

¼ sdt bubuk pala

½ sdt bubuk bawang putih

1 ½ sdm tepung terigu

Pelengkap:

1 wortel, potong

1 brokoli, potong

(Foto: Youtube Devina Hermawan)





Cara membuat :

1. Campurkan semua bahan dry rub, aduk rata. Buang bagian silver skin iga lalu campurkan dengan dry rub hingga terlumuri semua permukaannya sambil ditekan-tekan agar menempel

2. Masukkan iga ke dalam slow cooker dan beri air kemudian masak dengan mode stew selama 4 jam, jika air dirasa sudah habis boleh ditambahkan lagi supaya bagian dasar tidak gosong

3. Untuk cheese potato, campurkan semua bahan kecuali keju mozarella di dalam mangkuk, aduk rata

5. Siapkan mangkuk atau loyang tahan panas kemudian letakkan ½ adonan kentang lalu taburi keju mozarella di atasnya kemudian tuang lagi sisa kentang dan taburi lagi dengan keju mozarella di atasnya. Tutup permukaannya menggunakan alumunium foil lalu kukus selama 45-60 menit atau sampai kentang matang

6. Bisa juga kentang dimasak menggunakan slow cooker, letakkan setengah adonan kentang diatas alumunium foil lalu taburi keju mozarella di atasnya kemudian tuang lagi sisa kentang dan taburi lagi dengan keju mozarella di atasnya kemudian bungkus rapat dan letakkan di atas iga yang sedang dimasak, masak selama satu sampai dua jam. Setelah kentang matang, permukaannya bisa di-torch supaya berwarna kecoklatan

7. Setelah 3 jam iga dimasak di dalam slow cooker, masukkan saus barbecue dan aduk rata kemudian masak lagi hingga bumbu meresap. Rebus air, tambahkan sedikit gula dan garam, rebus wortel hingga setengah matang kemudian masukkan brokoli dan rebus hingga keduanya matang lalu tiriskan

8. Letakkan iga di atas piring kemudian siram dengan sausnya dan bisa di-torch supaya ada aroma bakar, sajikan bersama cheese potato dan sayuran sebagai pelengkap.