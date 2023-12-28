Resep Bumbu Bakaran Mudah dan Serbaguna, Cocok untuk Pesta Tahun Baru

BEBERAPA hari lagi masyarakat dunia bersiap menyambut pergantian tahun. Banyak orang yang sudah pergi liburan dan merencanakan berbagai aktivitas seru untuk menyambut pergantian tahun.

Kumpul bersama keluarga atau sahabat sambil pesta barbeque dan kembang api memang menjadi pilihan yang cocok untuk merayakan tahun baru. Daripada membeli bumbu bakaran instan, Anda bisa mencoba membuat sendiri bumbu bakaran lho.

Cara buatnya pun mudah dan bumbu ini serbaguna, bisa digunakan untuk daging sapi, ayam, ikan, cumi dan aneka menu bakaran lainnya. Merangkum dari akun X @MasakTV, dikutip Kamis (28/12/2023), berikut resepnya.

Resep Bumbu Bakaran Serbaguna





Bahan dasar bumbu bakar:

3 Sdm bawang putih giling

2 Sdm cabai merah giling

1 Sdm kunyit giling

2 Sdm saus tiram

1 Sdm margarin yang sudah dicairkan

100 mL kecap manis

1 Sdt ketumbar bubuk