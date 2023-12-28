Kaleidoskop 2023: 6 Fashion Show Bergengsi Indonesia Sepanjang 2023

SEDERET pergelaran fashion mewarnai panggung runway Tanah Air di sepanjang 2023. Beberapa diantaranya memang kerap menjadi ajang tahunan.

Di setiap pergelaran fashion bergengsi di Tanah Air berikut juga kembali menampilkan sederet jenama karya desainer-desainer ternama Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi kiprahnya di industri mode.

Lantas, apa saja deretan pergelaran fashion bergengsi di Tanah Air di sepanjang 2023? Berikut daftarnya, dilansir dari berbagai sumber.

Jakarta Fashion Week (JFW)

Salah satu acara pekan mode paling bergengsi di Indonesia, Jakarta Fashion Week (JFW) kembali hadir di tahun 2023. Di tahun 2023, JFW digelar pada 23-29 Oktober di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.

Selama kurang lebih satu minggu penuh, para pencinta mode fashion dimanjakan oleh koleksi terbaru banyak desainer dan jenama Tanah Air mau pun luar negeri. Bukan Jakarta Fashion Week kalau tidak memiliki kejutan. Di tahun ke-16 penyelenggaraannya JFW 2024 memiliki tema 'Fashion Continuum: Bridging Generations'.

Lewat tema itu, JFW diharapkan bisa menyatukan berbagai industri kreatif dan pelaku mode lintas generasi. Jumlah desainer dan jenama yang tampil di JFW 2024 yakni sebanyak 120 desainer dan jenama.

Indonesia Fashion Week (IFW)

Di tahun 2023, Indonesia Fashion Week atau IFW 2023 mengangkat tema 'Sagara dari Timur'. Tema kali ini dipilih untuk meng-highlight Gorontalo, baik dari segi fashion maupun pariwisatanya.

IFW yang dihelat pada 22-26 Februari 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) ini melibatkan banyak Gen Z dalam proses pelaksanaannya. Gen Z ini mulai dari tim produksi, model, hingga desainer.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Poppy Dharsono, ini untuk mengakomodir Gen Z di ruang fashion.

Soal desainer Gen Z yang terlibat, sambung Poppy Dharsono, beberapa dari mereka itu usianya di 20 tahunan. Bahkan, ada yang baru lulus sekolah. Dari hadirnya Gen Z di IFW ini juga memberi warna fashion di Indonesia yang lebih segar. Tentu, semua sesuai standar yang sudah ada di IFW.