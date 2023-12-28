7 Jenis Aksesori Wanita yang Bikin Penampilan Makin Sempurna, Apa Saja?

SALAH satu jenis aksesori wanita yang paling banyak dipakai adalah cincin. Bahkan, ada cincin yang terbuat dari emas dan bertahtakan berlian.

Selain cincin, masih banyak lagi aksesoris wanita yang biasa dipakai, mulai dari rambut hingga kaki. Penggunaan aksesori diyakini dapat menunjang penampilan. Bagi kalangan tertentu, aksesori juga diyakini menunjukan status sosial.

Lantas apa sajakah aksesori yang wajib dimiliki wanita untuk menunjang penampilan. Simak penjelasannya di bawah ini.

Jenis Aksesori Wanita

1. Kalung

Kalung yang terbuat emas atau perak akan sangat berguna bagi penampilan, terlebih dalam keadaan darurat. Kalung juga dapat menyulap penampilanmu menjadi lebih cantik dan anggun.

Perhiasan yang sangat disukai wanita ini memiliki banyak bentuk yang indah. Selain itu, kalung pun dapat kamu lengkapi dengan liontin yang beraneka ragam. Mulai dari yang mungil hingga yang besar.

2. Cincin

Selain sering digunakan untuk mas kawin pernikahan, cincin adalah salah satu aksesori yang sangat banyak digunakan, baik itu oleh wanita ataupun pria. Bentuk dan hiasan dari cincin pun cukup beragam. Desain cincin sendiri memang ditujukan untuk membuat jari jarimu terlihat lebih indah.

Beberapa desain cincin modern saat ini yang bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk daun, huruf alfabet hingga hiasan permata di atasnya. Hal ini tentu akan membuat penampilanmu semakin cantik. Kamu pun bisa menyesuaikan cincin dengan model apapun yang kamu inginkan.

3. Anting

Anting adalah aksesori yang tak lekang oleh waktu dan wajib dimiliki untuk setiap perempuan. Bahkan sejak bayi perempuan lahir, orangtua sudah memberikan anting untuk dipasangkan pada telinga. Hal ini juga sebagai salah satu pembeda antara bayi laki laki dengan bayi perempuan.

Memiliki bentuk beraneka ragam, anting dapat membuat wajahmu lebih tampak manis dan feminin. Selain itu, anting dapat membuat penampilanmu terlihat lebih elegan. Saat ini banyak toko aksesori yang menjual anting dalam berbagai desain dan ukuran.