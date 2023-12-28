Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Jenis Aksesori Wanita yang Bikin Penampilan Makin Sempurna, Apa Saja?

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |22:00 WIB
7 Jenis Aksesori Wanita yang Bikin Penampilan Makin Sempurna, Apa Saja?
Jenis aksesori wanita, (Foto: AladinMall-RCTI+)
A
A
A

SALAH satu jenis aksesori wanita yang paling banyak dipakai adalah cincin. Bahkan, ada cincin yang terbuat dari emas dan bertahtakan berlian.

Selain cincin, masih banyak lagi aksesoris wanita yang biasa dipakai, mulai dari rambut hingga kaki. Penggunaan aksesori diyakini dapat menunjang penampilan. Bagi kalangan tertentu, aksesori juga diyakini menunjukan status sosial.

Lantas apa sajakah aksesori yang wajib dimiliki wanita untuk menunjang penampilan. Simak penjelasannya di bawah ini. 

 

Jenis Aksesori Wanita

 

1. Kalung

Kalung yang terbuat emas atau perak akan sangat berguna bagi penampilan, terlebih dalam keadaan darurat. Kalung  juga dapat menyulap penampilanmu menjadi lebih cantik dan anggun.

Perhiasan yang sangat disukai wanita ini memiliki banyak bentuk yang indah. Selain itu, kalung pun dapat kamu lengkapi dengan liontin yang beraneka ragam. Mulai dari yang mungil hingga yang besar.

 BACA JUGA:

2. Cincin

 

Selain sering digunakan untuk mas kawin pernikahan, cincin  adalah salah satu aksesori yang sangat banyak digunakan, baik itu oleh wanita ataupun pria. Bentuk dan hiasan dari cincin pun cukup beragam. Desain cincin sendiri memang ditujukan untuk membuat jari jarimu terlihat lebih indah.

Beberapa desain cincin modern saat ini yang bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk daun, huruf alfabet hingga hiasan permata di atasnya. Hal ini tentu akan membuat penampilanmu semakin cantik. Kamu pun bisa menyesuaikan cincin dengan model apapun yang kamu inginkan.

 BACA JUGA:

3. Anting

Anting adalah aksesori yang tak lekang oleh waktu dan wajib dimiliki untuk setiap perempuan. Bahkan sejak bayi perempuan lahir, orangtua sudah memberikan anting untuk dipasangkan pada telinga. Hal ini juga sebagai salah satu pembeda antara bayi laki laki dengan bayi perempuan.

Memiliki bentuk beraneka ragam, anting dapat membuat wajahmu lebih tampak manis dan feminin. Selain itu, anting dapat membuat penampilanmu terlihat lebih elegan. Saat ini banyak toko aksesori yang menjual anting dalam berbagai desain dan ukuran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/194/3003407/5-top-tren-model-perhiasan-tahun-2024-choker-salah-satunya-SIy8CaHOoP.jpg
5 Top Tren Model Perhiasan Tahun 2024, Choker Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/194/2984262/viral-balenciaga-jual-gelang-bentuk-lakban-hampir-rp60-juta-netizen-agak-laen-r2K30aCCDl.jpg
Viral Balenciaga Jual Gelang Bentuk Lakban Hampir Rp60 Juta, Netizen: Agak Laen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/194/2959237/mulai-kalung-rantai-hingga-kacamata-hitam-ini-5-tren-aksesori-yang-bakal-populer-di-2024-XWBcWJR4cj.jpg
Mulai Kalung Rantai hingga Kacamata Hitam, Ini 5 Tren Aksesori yang Bakal Populer di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/194/2904779/ternyata-ini-model-dan-warna-gelang-hingga-kalung-favorit-pecinta-aksesori-di-indonesia-rvLssqFYaF.jpg
Ternyata Ini Model dan Warna Gelang hingga Kalung Favorit Pecinta Aksesori di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/194/2904766/jual-gelang-hingga-kalung-handmade-di-e-commerce-masihkah-diminati-pecinta-aksesori-oBMkj4GJPG.jpg
Jual Gelang hingga Kalung Handmade di E-Commerce, Masihkah Diminati Pecinta Aksesori?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/194/2899019/urusan-gaya-penampilan-jelita-jely-kdi-ngaku-wajib-pakai-cincin-P4FFbAuGTx.jpg
Urusan Gaya Penampilan, Jelita Jely KDI Ngaku Wajib Pakai Cincin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement