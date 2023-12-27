Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Anak Kucing Kesakitan saat Induk Menggigit Lehernya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:27 WIB
Apakah Anak Kucing Kesakitan saat Induk Menggigit Lehernya?
Apakah Anak Kucing Kesakitan saat Induk Menggigit Lehernya? (Foto: Freepik)
A
A
A

Semua orang tahu bahwa cara induk kucing menggendong anaknya dengan menggigit bagian leher. Banyak yang bertanya-tanya, apakah hal itu menyakitkan bagi si anak kucing.

Bagi para pemilik kucing baru mungkin akan merasa tidak tega ketika induk kucing menggendong anaknya dengan cara ini. Tapi perlu diketahui bahwa cara tersebut sebenarnya sama sekali tidak menyebabkan rasa sakit.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (27/12/2023), menggigit bagian leher memang merupakan cara alami ibu kucing memindahkan anak-anaknya. Jadi tidak perlu khawatir anak kucing bakal merasa kesakitan.

Ini adalah sifat naluriah karena kucing tidak memiliki tangan untuk mengangkat anaknya dan memindahkannya saat dalam bahaya. Kucing akan terus melakukannya jika si anak perlu dipindahkan ke tempat yang aman.

Bagian atas tengkuk anak kucing punya anatomi yang longgar yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Jadi para pemilik kucing tidak perlu khawatir atau repot-repot menjaganya setiap waktu agar tetap aman dari gigitan.

Dari luar, mungkin tampak berbahaya bagi anak kucing karena mereka akan mengeong, tetapi sebenarnya tidak. Tugas kita adalah membiarkan kucing mengerjakan tugasnya karena mereka yang paling tahu apa yang harus dilakukan.

