5 Ide Camilan Tahun Baru Kesukaan Keluarga, Cokelat hingga Corn Dog

Tak lengkap rasanya melewati libur Tahun Baru tanpa menikmati camilan. Ide camilan Tahun Baru ini pun bisa jadi referensi bagi kamu yang pilih menghabiskan liburan bersama keluarga.

Salah satu ide camilan yang enak dinikmati saat libur tahun baru adalah olahan cokelat. Makanan dengan bahan dasar tersebut disukai semua orang, terutama anak-anak.

Termasuk olahan cokelat, berikut ide camilan Tahun Baru yang wajib ada.

Ide Camilan Tahun Baru

1. Snack Olahan Cokelat

Banyak pilihan snack olahan cokelat yang bisa jadi camilan di momen pergantian tahun. Kamu bisa membelinya secara online maupun online. Cokelat jagung yang renyah dan cokelat kacang cocok untuk menemani keluarga dan anak-anak menikmati libur Tahun Baru yang sudah di depan mata.

2. Potato Chips

Sensasi kriuk-kriuk dari irisan tipis kentang yang dimasak dengan cara digoreng maupun dipanggang dijamin bikin Anda ketagihan. Ditambah taburan garam, gula, juga bubuk cabai yang menambah cita rasa pada keripik singkong ini. Pembuatannya yang mudah dan relatif terjangkau menjadikan keripik ini camilan wajib ada pada pesta tahun baru.

3. Jagung Bakar

Merayakan tahun baru tanpa jagung bakar rasanya tidak lengkap. Tentu sudah bukan rahasia lagi kalau kebanyakan orang Indonesia biasa membakar jagung di malam pergantian tahun. Pasalnya, makanan yang satu ini digemari mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Selain itu, hidangan ini memang terbilang praktis untuk diolah. Caranya sebagai berikut:

Buat terlebih dahulu bumbu olesnya. Aduk rata bawang putih, saus sambal, saus tomat, gula pasir, dan margarin. Jika bumbu olesan sudah siap, bakarlah jagung manis sambil dioles dengan bumbu olesan tadi hingga matang dan sajikan ketika hangat.