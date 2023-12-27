Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Ide Camilan Tahun Baru Kesukaan Keluarga, Cokelat hingga Corn Dog

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |17:13 WIB
5 Ide Camilan Tahun Baru Kesukaan Keluarga, Cokelat hingga Corn Dog
5 Ide Camilan Tahun Baru Kesukaan Keluarga, (Foto: Dok)
A
A
A

Tak lengkap rasanya melewati libur Tahun Baru tanpa menikmati camilan. Ide camilan Tahun Baru ini pun bisa jadi referensi bagi kamu yang pilih menghabiskan liburan bersama keluarga.

Salah satu ide camilan yang enak dinikmati saat libur tahun baru adalah olahan cokelat. Makanan dengan bahan dasar tersebut disukai semua orang, terutama anak-anak.

Termasuk olahan cokelat, berikut ide camilan Tahun Baru yang wajib ada.

Ide Camilan Tahun Baru

1. Snack Olahan Cokelat

Banyak pilihan snack olahan cokelat yang bisa jadi camilan di momen pergantian tahun. Kamu bisa membelinya secara online maupun online. Cokelat jagung yang renyah dan cokelat kacang cocok untuk menemani keluarga dan anak-anak menikmati libur Tahun Baru yang sudah di depan mata.

2. Potato Chips

Sensasi kriuk-kriuk dari irisan tipis kentang yang dimasak dengan cara digoreng maupun dipanggang dijamin bikin Anda ketagihan. Ditambah taburan garam, gula, juga bubuk cabai yang menambah cita rasa pada keripik singkong ini. Pembuatannya yang mudah dan relatif terjangkau menjadikan keripik ini camilan wajib ada pada pesta tahun baru.

3. Jagung Bakar

Merayakan tahun baru tanpa jagung bakar rasanya tidak lengkap. Tentu sudah bukan rahasia lagi kalau kebanyakan orang Indonesia biasa membakar jagung di malam pergantian tahun. Pasalnya, makanan yang satu ini digemari mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Selain itu, hidangan ini memang terbilang praktis untuk diolah. Caranya sebagai berikut:

Buat terlebih dahulu bumbu olesnya. Aduk rata bawang putih, saus sambal, saus tomat, gula pasir, dan margarin. Jika bumbu olesan sudah siap, bakarlah jagung manis sambil dioles dengan bumbu olesan tadi hingga matang dan sajikan ketika hangat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement