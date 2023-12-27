PROFIL dan potret ganteng Gonzalo Al Ghazali, sultan tajir yang dijodohkan dengan Fuji. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki hubungan sosial dan terekam saat Fuji datang ke rumah pengusaha skincare tersebut.
Lantas siapa profil dan potret ganteng Gonzalo Al Ghazali, sultan tajir yang dijodohkan dengan Fuji? Ternyata dia adalah pemuda asal Makassar yang usianya masih 18 tahun. Serta anak dari seorang pengusaha skincare Citra Insani.
Dia pun cukup aktif di media sosial, ia memiliki pengikut lebih dari 100 ribu pada akun Instagram pribadi.
Berikut profil dan potret ganteng Gonzalo Al Ghazali, sultan tajir yang dijodohkan dengan Fuji?
1. Badan Atletis
Pria yang berusia 18 tahun ini ternyata memiliki badan yang cukup ideal bahkan atletis. Hal ini terlihat saat dirinya tengah bermain bola dengan mengenakan kaos yang bertuliskan namanya. Dari belakang saja, terlihat tubuhnya sangat ideal yang banyak disukai wanita.