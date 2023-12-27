Demi Lolos dari Lilitan Ular Piton, Pria Ini Lakukan Hal Tak Terduga

Demi Lolos dari Gigitan Ular Piton, Pria Ini Lakukan Hal yang Tak Terduga (Foto: Phil Star Life)

Cerita unik dialami oleh Boljulio Aleria, warga Bohol Filipina. Pria berusia 48 tahun itu berhasil selamat dari lilitan ular piton dengan cara yang tidak terduga.

Dia menggigit leher ular berbahaya itu sampai mati demi lolos dari cengkraman ular Piton.

Dilaporkan Phil Star Life, Rabu (27/12/2023), peristiwa menakjubkan itu terjadi ketika Boljulio Aleria hendak pulang dari kerja pada pukul 2 dini hari pada 22 Desember 2023. Saat asyik mengendarai sepeda motor, dia dikagetkan dengan kehadiran ular piton dengan ukuran yang cukup besar.

"Saat itu saya menghentikan motor agar ular itu berjalan menjauh. Saya kaget karena ternyata ular itu dengan cepat mendatangi dan mengigit tangan saya sehingga saya terjatuh dari motor," kenang Boljulio Aleria.

Begitu dirinya terjatuh, Boljulio Aleria tidak sempat menyelamatkan diri karena ular piton dengan cepat melilit badannya. Dia pun berusaha menggerakkan badannya agar bisa terbebas dari lilitan ular tersebut.

Dia masih beruntung karena kedua tangannya tidak sempat terlilit. Boljulio langsung menggunakan kedua tangannya untuk menangkap kepala ular.

Saking tidak tahu apa yang harus dilakukan, Boljulio Aleria dengan spontan menggigit leher ular piton itu. Gigitan maut tersebut ternyata terbukti manjur.

Ular piton itu kaget bukan kepalang apalagi Boljulio Aleria tidak berhenti menggigit leher hewan melata itu.