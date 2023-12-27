Ramalan Zodiak 28 Desember 2023 untuk Libra dan Scorpio

RAMALAN zodiak 28 Desember 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Mengutip New York Post, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Libra dan Scorpio pada Kamis 28 Desember 2023 prediksi dari ahli astrologi, Sally Brompton.

Ramalan Zodiak Libra 28 Desember 2023

Seseorang dengan otoritas di tempat kerja bisa menyulitkan Anda dalam beberapa hari ke depan, dimulai di hari ini. Namun jika Anda tetap tenang dan tidak langsung emosi marah- marah karenanya, tidak banyak yang bisa mereka lakukan untuk menyakiti Anda. Ingat, ini hanyalah konflik kecil di tempat kerja.

Ramalan Zodiak Scorpio 28 Desember 2023

Berhati-hatilah jika Anda beraktivitas dalam 24 jam ke depan. Perjalanan mungkin terasa sangat menyenangkan, namun tetap waspada dan ekstra hati-hati akan peluang bahaya dan berakhir di tempat yang tidak aman. Selalu pastikan tahu di mana Anda berada ya!

(Rizky Pradita Ananda)