7 Tradisi Unik Malam Tahun Baru di Berbagai Negara, Lempar Piring hingga Pakai Underwear Merah

TAHUN baru 2024 tinggal menghitung hari, yang mana perayaan tahun baru, masyarakat Indonesia sering kali terbiasa mengadakan pesta makan-makan bersama, melihat pesta kembang api, hingga menonton konser.

Ya, masing-masing negara memang punya kebiasaan atau tradisi perayaan tahun baru yang berbeda-beda. Berbagai negara di belahan dunia lainnya, ada banyak sekali yang melakukan tradisi unik. Setiap tradisi unik tahun baru di berbagai negara memiliki arti dan maknanya masing-masing.

Untuk mengetahui tradisi unik tahun baru di berbagai negara beserta maknanya, simak rangkuman informasi dari Glamour, Rabu (27/12/2023)

1. Taruh kentang di bawah tempat tidur (Kolombia): Pada Malam Tahun Baru, setiap suami dan istri di Kolombia mempunyai tradisi yang disebut agüero, yakni meletakkan tiga kentang di bawah tempat tidur setiap anggota keluarga. Keadaan kentang yang diletakkan berbeda-beda, satu kentang dikupas, satu kentang tidak dikupas, dan yang terakhir hanya dikupas sebagian saja.

Pada tengah malam, setiap orang mengambil satu kentang dengan mata tertutup. Kentang yang mereka ambil akan meramal nasib satu tahun kedepan. Kentang yang tidak dikupas mengartikan tahun keberuntungan, kentang yang dikupas mengartikan kesulitan keuangan, dan kentang yang dikupas sebagian melambangkan kombinasi keduanya.

2. Membenturkan roti ke dinding (Irlandia): Tradisi yang diyakini untuk mengusir roh jahat , keluarga-keluarga di Irlandia memberi jalan bagi Tahun Baru yang sehat dan sejahtera dengan membenturkan roti Natal ke dinding dan pintu di seluruh rumah.