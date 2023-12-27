Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Tradisi Unik Malam Tahun Baru di Berbagai Negara, Lempar Piring hingga Pakai Underwear Merah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |11:00 WIB
7 Tradisi Unik Malam Tahun Baru di Berbagai Negara, Lempar Piring hingga Pakai <i>Underwear</i> Merah
Tradisi perayaan malam Tahun Baru, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAHUN baru 2024 tinggal menghitung hari, yang mana perayaan tahun baru, masyarakat Indonesia sering kali terbiasa mengadakan pesta makan-makan bersama, melihat pesta kembang api, hingga menonton konser.

Ya, masing-masing negara memang punya kebiasaan atau tradisi perayaan tahun baru yang berbeda-beda. Berbagai negara di belahan dunia lainnya, ada banyak sekali yang melakukan tradisi unik. Setiap tradisi unik tahun baru di berbagai negara memiliki arti dan maknanya masing-masing.

Untuk mengetahui tradisi unik tahun baru di berbagai negara beserta maknanya, simak rangkuman informasi dari Glamour, Rabu (27/12/2023)

1. Taruh kentang di bawah tempat tidur (Kolombia): Pada Malam Tahun Baru, setiap suami dan istri di Kolombia mempunyai tradisi yang disebut agüero, yakni meletakkan tiga kentang di bawah tempat tidur setiap anggota keluarga. Keadaan kentang yang diletakkan berbeda-beda, satu kentang dikupas, satu kentang tidak dikupas, dan yang terakhir hanya dikupas sebagian saja.

 BACA JUGA:

Pada tengah malam, setiap orang mengambil satu kentang dengan mata tertutup. Kentang yang mereka ambil akan meramal nasib satu tahun kedepan. Kentang yang tidak dikupas mengartikan tahun keberuntungan, kentang yang dikupas mengartikan kesulitan keuangan, dan kentang yang dikupas sebagian melambangkan kombinasi keduanya.

 BACA JUGA:

2. Membenturkan roti ke dinding (Irlandia): Tradisi yang diyakini untuk mengusir roh jahat , keluarga-keluarga di Irlandia memberi jalan bagi Tahun Baru yang sehat dan sejahtera dengan membenturkan roti Natal ke dinding dan pintu di seluruh rumah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/612/2948329/5-tips-kembalikan-semangat-kerja-pasca-libur-panjang-akhir-tahun-BE6BMVsO1A.jpg
5 Tips Kembalikan Semangat Kerja Pasca Libur Panjang Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/612/2947349/5-mitos-tahun-baru-yang-dipercaya-bawa-keberuntungan-di-tahun-depan-KfMOvLgWWL.jpg
5 Mitos Tahun Baru yang Dipercaya Bawa Keberuntungan di Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/612/2945708/malam-tahun-baru-mau-bakar-makanan-kenali-3-jenis-arang-ini-9laN7KrjSF.jpg
Malam Tahun Baru Mau Bakar Makanan, Kenali 3 Jenis Arang Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941458/5-tips-bikin-resolusi-tahun-baru-realistis-dan-logis-tidak-perlu-muluk-muluk-7M7HzyDcXe.jpg
5 Tips Bikin Resolusi Tahun Baru Realistis dan Logis, Tidak Perlu Muluk-muluk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/16/612/2747399/3-cara-refleksi-diri-untuk-capai-resolusi-tahun-baru-pa5MHiiGVc.jpg
3 Cara Refleksi Diri untuk Capai Resolusi Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/02/298/2738525/11-makanan-yang-ampuh-redakan-hangover-setelah-tahun-baru-rPiLldZ9LC.jpg
11 Makanan yang Ampuh Redakan Hangover setelah Tahun Baru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement