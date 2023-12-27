Kaleidoskop 2023: Tren Gaya Rambut dan Make Up ala Idol Kpop

BUDAYA Korea Selatan sudah sangat digemari di berbagai negara melalui produk-produk hiburan seperti drama, musik, dan juga style. Maka tak heran banyak orang yang mengikuti tren fashion maupun beauty dari Negeri Gingseng tersebut.

Seperti halnya tren gaya rambut dan make up dari pada idol Kpop pasti akan selalu menjadi trendsetter dan banyak digandrungi kaum hawa. Melihat idol Kpop tampil begitu menawan dengan gaya rambut dan make up tertentu, lantas hal tersebut menjadi tren dan banyak di recreate oleh banyak orang.

Di tahun 2023 ini juga terdapat beberapa tren gaya rambut dan make up Idol Kpop yang berhasil mencuri perhatian publik. Penasaran? Yuk simak di bawah ini, dikutip dari berbagai sumber:

Trend gaya rambut Idol Kpop 2023

Hime cut ala Haerin New Jeans

Pecinta J-pop tentu familiar dengan gaya rambut hime cut ini. Ternyata gaya rambut unik ini sempat menjadi tren lho di Korea Selatan. Hime cut adalah salah satu gaya rambut ala Jepang yang ditandai dengan lapisan depan yang dipotong lebih pendek daripada bagian belakangnya.

Bagian depan dipangkas secara merata sampai sejajar dengan dagu, gaya rambut ini menampilkan efek disconnected tapi tetap trendy. Salah satu idol Kpop yang pernah mencoba hime cut yakni Haerin New Jeans. Haerin juga menambahkan poni depan yang rata ketika tampil dengan hime cut. So trendy ya!

Butterfly haircut ala Seulgi Red Velvet

Tren Butterfly haircut ternyata masih menjadi jagoan para idol Kpop lho. Disebut butterfly karena helaian layers pada model rambut ini berbentuk menyerupai sayap kupu-kupu. Umumnya layers rambut untuk model ini dimulai dari dagu yang memberikan kesan seperti bob sebahu.

Kemudian layers tersebut dibuat terus dari dagu hingga bawah rambut hingga memberikan tekstur pada rambut. Model ini juga pernah diterapkan oleh member Red Velvet yakni Seulgi lho. Dirinya menambahkan poni untuk memberikan looks yang fresh, meski tidak di styling model rambut ini tetap mudah diatur.

Wolf cut ala IU

Gaya rambut wolf cut ini bisa dicoba untuk pria maupun wanita. Gaya rambut ini merupakan kreasi modern dari gaya rambut mullet yang sempat menjadi tren tahun 70-an. Wolf cut menampilkan layers dengan potongan trap yang tinggi. Layers bagian atas cenderung lebih pendek untuk meningkatkan volume serta tekstur dengan bagian belakang yang lebih panjang.

Tren wolf cut dapat memberikan kesan edgy dan lebih mudah diatur, sehingga tidak harus mencatok setiap hari. IU menjadi idol Kpop yang punya gaya rambut wolf cut dengan poni tipis menutupi dahinya. Bahkan IU dapat membuat gaya rambut wolf cut cocok untuk outfit yang girly.

Short haircut with bangs ala Wendy Red Velvet

Untuk kaum yang nggak mau ribet styling rambut atau mau mempersingkat waktu ketika bersiap-siap, pasti rambut pendek menjadi model rambut yang pas. Seperti model rambut pendek ala Wendy member dari Red Velvet ini yang sempat memiliki rambut dengan potongan di atas bahu.

Wendy memang kerap kali tampil dengan potongan rambut yang pendek di tahun 2023 ini. Meski begitu ternyata rambut pendek juga tetap bisa di styling lho. Rambut pendek Wendy distyling menghasilkan rambut yang sedikit bergelombang dan sangat fresh. Nampaknya poni depan masih menjadi andalan Wendy dan banyak idol kpop lainnya.