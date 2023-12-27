Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal ADHD yang Dialami Fuji, Bisa Sebabkan Eating Disorder

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |18:00 WIB
Mengenal ADHD yang Dialami Fuji, Bisa Sebabkan Eating Disorder
Fuji mengaku idap ADHD. (Foto: Instagram @fuji_an)




FUJI sempat mengungkap bahwa dirinya mengidap penyakit mental Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Penyakit mental tersebut membuatnya kesulitan untuk fokus, mendengar, hingga kerap kali menjadikannya hiperaktif.

Seperti diketahui, Fuji sebelumnya dikenal dengan hobi makannya yang di luar nalar. Ternyata, hobi makannya itu dapat berkaitan dengan ADHD yang dideritanya.

Penelitian telah menunjukkan bahwa individu dengan ADHD memiliki risiko lebih besar untuk mengalami gangguan makan berlebihan atau bulimia nervosa dibandingkan rekan mereka yang tidak memiliki ADHD.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School pada 2007 menemukan bahwa anak perempuan dengan ADHD hampir empat kali lebih mungkin mengalami gangguan makan dibandingkan mereka yang tidak memiliki ADHD.

Fuji

Banyak penderita ADHD memiliki kontrol impuls yang buruk dan sulit mengatur emosinya. Kombinasi ini memicu terjadinya konsumsi makan berlebihan atau Eating Disorder. Penderita ADHD yang merasa tidak mampu dan tidak kompeten menjadikan makanan sebagai sumber kenyamanan.

Makan digunakan sebagai jalan keluar yang tidak sehat untuk mengendalikan hidup mereka. Bahkan, penderita ADHD kerap kali merasa bahwa satu-satunya hal yang dapat meredakan gangguan ADHD yang dideritanya adalah makanan. Gangguan makan adalah kondisi medis yang serius.

