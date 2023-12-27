Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Imunitas Tubuh ala Dokter Zaidul Akbar, Cegah Penularan Covid-19

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |07:00 WIB
Tips Menjaga Imunitas Tubuh ala Dokter Zaidul Akbar, Cegah Penularan Covid-19
Cara menjaga imunitas tubuh agar tidak terkena Covid-19. (Foto: Freepik.com)
ANGKA kasus Covid-19 kembali melonjak di Indonesia. Meski varian Covid-19 fatalistisnya rendah, namun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari Covid-19 adalah dengan meningkatkan sistem imun. Lantas bagaimana cara meningkatkan sistem imun?

Dokter sekaligus Pendakwah Islam, dr Zaidul Akbar menjelaskan kekebalan tubuh manusia 80 persen letaknya pada sistem pencernaan. Ketika sistem pencernaan bermasalah, sistem imun juga ikut menurun.

Untuk itu, dr Zaidul Akbar mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang sehat.

Imunitas tubuh

"Jadi semua yang bagus untuk sistem pencernaan yang kita makan dalam bentuk produk ciptaan Allah yang nggak banyak bahan kimianya, nggak banyak modifikasi, dan masih alami, itulah yang akan menguatkan tubuh kita. Kayak kurma, minyak zaitun, madu, dan habatusaudah akan meningkatkan imunitas tubuh," ujar dr Zaidul Akbar seperti dikutip dari YouTube dr. Zaidul Akbar Official, Rabu (27/12/2023).

Selain itu, dr Zaidul Akbar juga menyarankan untuk mengonsumsi makanan fermentasi, seperti tempe. Menurutnya makanan fermentasi sangat bagus untuk pencernaan.

"Terus juga konsumsi probiotik, sekarang banyak yang jual, itu juga bagus untuk meningkatkan sistem imun," katanya.

Telusuri berita women lainnya
