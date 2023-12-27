Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Membuat Bawang Putih Madu, Makanan Kaya Mineral dan Vitamin

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |04:00 WIB
Cara Membuat Bawang Putih Madu, Makanan Kaya Mineral dan Vitamin
Resep bawang putih madu. (Foto: X: @miund)
A
A
A

CUITAN dari akun Asmara Wreksono atau @miund baru-baru ini viral di media sosial X. Dalam unggahan tersebut dia menjelaskan tentang cara mendapatkan manfaat bawang putih, dengan proses yang unik.

“Bawang putih direndam madu sejak 11 Desember, barusan dicobain masih ada rasa bawang putihnya, tekstur renyah tapi udah gak ada pedasnya, jadi manis banget. Ga keberatan banget sih makan sebutir pagi sebutir malam. Makasih ko @glennmars inspirasinya,” tulis Asmara, Rabu (27/12/2023).

Bawang putih madu

Bawang putih sebagai salah satu bumbu masak yang cukup esensial, selalu dipakai oleh para ibu rumah tangga di Indonesia. Disamping menambahkan cita rasa, bawang putih juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan tubuh.

Khasiat bawang putih diperoleh dari adanya senyawa Allicin. Bawang putih juga kaya akan mineral seperti fosfor, seng, kalium, dan magnesium. Vitamin C, K, Folat, niasin dan tiamin juga banyak ditemukan dalam bawang putih.

Seluruh kandungan tersebut memiliki manfaat seperti meningkatkan fungsi otak, melancarkan pencernaan, menyeimbangkan gula darah, meningkatkan imunitas, memperbaiki kesehatan kulit dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
