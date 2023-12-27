Viral Rendam Bawang Putih dengan Madu, Ini 5 Manfaat Bawang Putih untuk Kesehatan

BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang sangat populer di Indonesia. Bawang putih kerap digunakan masyarakat sehari-hari.

Selain memiliki aroma yang khas, bawang putih dapat diolah dengan berbagai cara. Bahkan belakangan muncul trend merendam bawang putih dengan madu dan banyak diperbincangkan di media sosial X.

Ternyata, selain menambah cita rasa, bawang putih juga memiliki beragam manfaat yang baik untuk tubuh antara lain. Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (28/12/2023) berikut ulasannya.

1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Penelitian dari 2016 menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih tua dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penelitian lain menunjukkan bahwa senyawa dalam bawang putih mungkin memiliki sifat antivirus.