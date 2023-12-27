Mulus dan Glowing! Ini 3 Suplemen Kesehatan Kulit yang Paling Sering Dikonsumsi

Ini 3 Suplemen Kesehatan Kulit yang Paling Sering Dikonsumsi, (Foto: Dok)

Suplemen kesehatan kulit ini harus dikonsumsi bila ingin memiliki kulit halus, mulus dan sehat. Kulit juga terhidrasi dengan baik meski terpapar sinar matahari.

Kandungan vitamin dan mineral dalam suplemen ini juga dapat meningkatkan elastisitas, meredakan peradangan dan mencegah penyakit kulit. Lantas, apa saja vitamin yang dibutuhkan agar sehat dan tetap terlihat awet muda?

Suplemen Kesehatan Kulit

1. Vitamin C

Vitamin C merupakan suplemen kesehatan yang baik bagi tubuh. Suplemen ini membantu meredam radikal bebas dan tinggi antioksidan. Cocok bagi yang sering terpapar sinar matahari dan asap rokok.

2. Suplemen Collagen

Suplemen collagen diperlukan tubuh untuk meningkatkan elastisitas kulit dan mempertahankan keremajaan kulit. Suplementasi collagen juga ampuh meningkatkan hidrasi kulit yang kering. Sehingga, kulit tetap kencang, kenyal, tekstur yang halus dan segar.