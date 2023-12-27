Siti Atikoh Bagikan Telur ke Ibu Hamil, Bantu Cegah Stunting di Bantul

ISTRI Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, sedang melakukan safari politik di beberapa kota serta kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27-30 Desember 2023.

Salah satu daerah yang dia datangi adalah Joglo Dahar Gedhang Mas, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Rabu (27/12/2023). Selama melakukan safari politik, ibu satu anak ini banyak bertemu warga, dia lebih fokus pasa kesejahteraan para wanita dan ibu hamil di setiap daerah.

BACA JUGA: Keseruan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Main Pingpong Bareng Warga Solo

Dalam kesempatan itu dia juga banyak berdialog dengan para ibu hamil untuk untuk bisa menerapkan gaya hidup sehat. Termasuk soal makanan yang harus dikonsumsi terutama telur yang menurut dia kaya akan protein.

"Telur itu asam folatnya tinggi sekali. Kalau untuk ibu hamil itu memang zat gizi yang sangat penting," ujarnya.

Menurut Atikoh, pencegahan stunting yang paling efektif dimulai dari bayi saat berada di dalam kandungan, bukan setelah lahir. Dia pun mendukung pencegahan stunting di daerah itu dengan membagikan telur untuk masyarakat khususnya ibu hamil.

BACA JUGA: Siti Atikoh Sebut Kaum Disabilitas Punya Potensi Besar yang Butuh Digali

Menurut Atikoh, gizi ibu hamil itu penting untuk diperhatian. Salah satunya dengan mengonsumsi telur.

"Telur itu putih telurnya proteinnya tinggi sekali, kalau kuning telurnya? Itu asam folatnya tinggi untuk membentuk syaraf otak dari si janin," kata Atikoh.