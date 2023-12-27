Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Israel Dituduh Curi Organ Tubuh Jenazah Warga Palestina, Dikembalikan Dalam Kondisi Tidak Utuh

Wulan Savitri , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |19:00 WIB
Israel Dituduh Curi Organ Tubuh Jenazah Warga Palestina, Dikembalikan Dalam Kondisi Tidak Utuh
Perang Israel dan Palestina. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KANTOR media pemerintah Gaza melaporkan adanya pencurian organ vital pada jenazah warga Palestina. Sebanyak 80 jenazah dikembalikan oleh militer Israel dalam keadaan tidak utuh.

Beberapa waktu lalu, Israel diketahui telah membebaskan masyarakat Palestina yang tewas dalam operasi darat.

“Israel menyerahkan jenazah tanpa nama, bahkan mereka menolak untuk menjawab dari mana asal mayat itu ditemukan,” kata pernyataan kantor media di Gaza, dikutip dari TRT World, Rabu (27/12/223).

Kantor media menyebutkan tindakan ini sudah dilakukan secara berulang kali. Selama perang berlangsung, pihak militer kerap menggali kuburan warga Palestina.

Perang Israel dan Palestina

Halaman:
1 2
      
