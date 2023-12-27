Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Idap ADHD Seperti Fuji, Berisiko Tinggi Kena Diabetes dan Obesitas?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |12:00 WIB
Idap ADHD Seperti Fuji, Berisiko Tinggi Kena Diabetes dan Obesitas?
Diabetes dan obesitas karena ADHD, (Foto: Rawpixel/Freepik)
FUJIANTI Utami atau Fuji baru-baru ini mengungkapkan pada publik dirinya mengidap penyakit gangguan mental Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Sehingga hal itu membuat wanita berusia 21 tahun tersebut kesulitan untuk fokus, mendengar, hingga hiperaktif.

Secara medis, ternyata penderita ADHD disebutkan  memiliki risiko untuk terkena diabetes. Hubungan antara ADHD dan diabetes tipe 2 memang terlihat tidak ada keterkaitannya, akan tetapi jika dilihat lebih dalam, sebetulnya pada otak penderita ADHD melakukan stimulasi dopamin yang didapatkan dari sumber makanan mengandung karbohidrat dan makanan tinggi gula.

“Beberapa (kasus) saya melihat masalah berat badan pada penderita ADHD memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalaminya,” kata Roberto Olivardia, Ph.D, dikutip dari Additude, Rabu (27/12/2023)

 BACA JUGA:

“Karena cenderung akan makan lebih banyak, bahkan makanan yang tidak mereka sukai sekalipun. Sehingga dapat dikatakan pada penderita ADHD akan memiliki sifat impulsif,” jelasnya lagi.

