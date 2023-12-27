Idap ADHD Seperti Fuji, Berisiko Tinggi Kena Diabetes dan Obesitas?

FUJIANTI Utami atau Fuji baru-baru ini mengungkapkan pada publik dirinya mengidap penyakit gangguan mental Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Sehingga hal itu membuat wanita berusia 21 tahun tersebut kesulitan untuk fokus, mendengar, hingga hiperaktif.

Secara medis, ternyata penderita ADHD disebutkan memiliki risiko untuk terkena diabetes. Hubungan antara ADHD dan diabetes tipe 2 memang terlihat tidak ada keterkaitannya, akan tetapi jika dilihat lebih dalam, sebetulnya pada otak penderita ADHD melakukan stimulasi dopamin yang didapatkan dari sumber makanan mengandung karbohidrat dan makanan tinggi gula.

“Beberapa (kasus) saya melihat masalah berat badan pada penderita ADHD memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalaminya,” kata Roberto Olivardia, Ph.D, dikutip dari Additude, Rabu (27/12/2023)

“Karena cenderung akan makan lebih banyak, bahkan makanan yang tidak mereka sukai sekalipun. Sehingga dapat dikatakan pada penderita ADHD akan memiliki sifat impulsif,” jelasnya lagi.