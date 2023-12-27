5 Negara Paling Berbahaya di Dunia pada 2024, Turis Dimohon Tak Berkunjung ke Sini!

Afghanistan masuk dalam daftar negara paling berbahaya di dunia untuk dikunjungi di 2024. (Foto: REUTERS)

WISATAWAN yang mencari destinasi wisata antimainstream harus selalu memeriksa keamanan di mana pun mereka berencana bepergian. Menjelajahi tempat baru dapat mengancam bahaya mulai dari krisis kemanusiaan, hingga perang, dan peristiwa iklim.

Meskipun mencari tujuan perjalanan yang kurang umum bisa menjadi petualangan yang menyenangkan, tetap penting untuk tetap aman.

Perusahaan layanan risiko keamanan dan kesehatan terkemuka di dunia, International SOS, telah merilis Peta Risiko untuk tahun 2024 sebagai sistem peringatan bagi wisatawan. Peta ini bertujuan untuk membuat wisatawan lebih sadar akan risiko global sehingga mereka dapat memilih tempat yang aman untuk dijelajahi.

BACA JUGA: