HOME WOMEN TRAVEL

Pramugari Ungkap 5 Bagian Paling Kotor di Pesawat, Apa Saja?

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |06:01 WIB
Pramugari Ungkap 5 Bagian Paling Kotor di Pesawat, Apa Saja?
Ilustrasi (Foto: Pixabay/juno1412)
TERDAPAT ribuan bahkan jutaan penumpang yang sudah melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang.

Pesawat harus terus mengudara untuk melayani perjalanan ke berbagai belahan dunia. Tingginya jam terbang membuat fasilitas dalam pesawat menjadi tidak steril alias kotor.

Meski kru pembersih berdedikasi melakukan yang terbaik untuk membersihkan setiap kursi sebelum penumpang berikutnya masuk. Terkadang ada hal-hal yang terlewat sehingga tidak benar-benar higienis dari penerbangan ke penerbangan.

Mengutip dari Travel and Leisure, ada beberapa tempat yang mungkin sebaiknya Anda hindari, atau setidaknya menggunakan pembersih tangan seperti hand sanitizer setelah menyentuhnya. Berikut lima bagian paling kotor yang ada di kabin pesawat.

Kursi Pesawat

(Foto: Pixabay/StelaDi)

1. Kartu Instruksi

“Tempat paling kotor di pesawat adalah kartu instruksi keselamatan di saku kursi,” kata Josephine Remo, seorang pramugari sekaligus blogger perjalanan.

Remo mengatakan bahwa meja makan biasanya dibersihkan, tetapi tidak dengan kartu instruksi. Jadi, setelah Anda selesai membaca petunjuk keselamatan, pastikan menggunakan pembersih tangan.

2. Ruang penyimpanan di atas kepala

Penting untuk menyeka atau menggunakan kain saat membuka kompartemen di atas. Kompartemen tersebut banyak disentuh orang dan jarang dibersihkan.

Ruang Penyimpanan di Kabin Pesawat

(Foto: Pixabay/Hans)

3. Meja makan di kursi penumpang

“Penumpang pada umumnya tahu bahwa pesawat itu kotor, tetapi meja makan di kursi penumpang lebih dari sekadar kuman,” kata Sue Fogwell, pramugari dengan pengalaman lebih dari dua dekade.

Sebuah studi tahun 2015 yang dilakukan oleh Travelmath menunjukkan bahwa meja tersebut memiliki bakteri. Bakteri hampir delapan kali lebih banyak per inci persegi dibandingkan tempat paling kotor kedua, tombol ventilasi udara di atas kepala.

