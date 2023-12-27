Kunjungi Hidden Gem Kuliner di Solo, Alam Ganjar Berdiskusi dengan Pengusaha FnB

Alam Ganjar bersama pelaku usaha FnB di Kota Solo. (Foto: Tim Alam Ganjar)

MUHAMMAD Zinedine Alam Ganjar berdiskusi dengan pengusaha yang mayoritas pemilik usaha food and beverage (FnB) di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/12/2023). Momen tersebut berlansung saat putra tunggal capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini liburan di Solo.

Dalam pertemuannya itu, Alam membahas terkait masa depan FnB di Solo yang semakin berkembang. Ia menilai bagaimana industri FnB khususnya saat ini harus memiliki dua keunggulan.

"Kita banyak ngobrol soal bagaimana tempat seperti ini bisa berkembang lagi karena inti dari bebetapa rintisan usaha bagaimana mereka punya dua keunggulan, pertama itu harga dan kedua itu soal identitas brand,” tutur Alam.

