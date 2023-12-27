18 Bahasa Rahasia Pramugari yang Tak Diketahui Penumpang, Yuk Pahami Artinya!

PRAMUGARI menggunakan kosakata tertentu ketika mereka berbicara satu sama lain dalam penerbangan. Bahasa rahasia tersebut biasanya hanya dipahami oleh sesama awak kabin atau kru pesawat.

Misalnya kata-kata seperti red eye (penerbangan semalaman) atau dead head (kru yang sedang tidak bertugas). Tentu ada banyak lagi bahasa rahasia yang digunakan pramugari untuk berkomunikasi. Sebenarnya, mereka bahasa yang familiar bagi pramugari lain untuk menyelesaikan pekerjaan seefisien mungkin.

Mengutip dari Travel and Leisure, berikut deretan istilah atau bahasa rahasia yang sering digunakan pramugari saat berbicara satu sama lain.

BACA JUGA:

1. Galley and Galley Queen (Galley dan Ratu Galley)

Galley pada dasarnya adalah dapur pesawat. Tempat pramugari menyiapkan makanan dan minuman, serta mengatur layanan untuk kabin.

Galley Queen adalah slang untuk pramugari yang memegang area itu dan tidak suka area tersebut diganggu orang lain.

Pramugari Emirates, Belkina Anastasia (Instagram)

2. Jump Seat (Kursi Lompat)

Kursi lompat adalah kursi khusus berukuran lebih kecil. Digunakan pramugari saat lepas landas, mendarat, dan turbulensi. Sesuai namanya, kursi ini otomatis terlipat atau melompat ketika pramugari berdiri.

BACA JUGA:

3. Spinner and Runners (Pemintal dan Pelari)

Spinner adalah penumpang tanpa tempat duduk yang naik pesawat di menit terakhir dan berkeliling mencari kursi. Sedangkan, pelari adalah penumpang yang terlambat atau dari penerbangan lain sehingga berlari di bandara demi mengejar penerbangan.

4. Miracle Flight (Penerbangan Ajaib)

Miracle flight, istilah yang digunakan untuk penumpang yang membutuhkan bantuan kursi roda untuk naik ke pesawat. Namun, secara ajaib tidak memerlukan lagi saat turun dari pesawat.

Pramugari Karolina (Instagram)

5. Bulkhead (Sekat)

Tembok pemisah pesawat, biasanya terletak sebelum baris pertama dan tempat yang sering ditemukan toilet dan dapur. Jika Anda mengincar tempat untuk mendapatkan ruang kaki ekstra. Bagian ini sudah menjadi hal umum bagi maskapai penerbangan untuk menawarkannya sebagai peningkatan.

BACA JUGA:

6. Chimes (Bunyi Lonceng)

Apa saja bunyi-bunyian yang Anda dengar selama penerbangan? Pramugari menyebutnya lonceng. Nadanya bisa berbeda-beda dan bisa berarti banyak hal berbeda. Misalnya, jika penumpang menekan tombol layanan, pilot menelepon, atau jika ada keadaan darurat.

7. Pink Eye (Mata Merah Muda)

Pink Eye berarti penerbangan yang terjadi sedikit lebih awal dari red eye, tapi tidak dalam semalam. Penerbangan ini biasanya tidak mendarat lebih dari tengah malam.

Pramugari Detty Miami (Instagram)

8. Crotch Watch

Begitulah sebutan pramugari yang bertugas memeriksa sabuk pengaman. Anda dapat membantu mereka dengan memastikan sabuk pengaman terlihat.

BACA JUGA:

9. Cross-Check (Pemeriksaan kembali)

Ini terjadi pada saat kedatangan dan keberangkatan. Jika mendengar hal ini, berarti pramugari harus memeriksa ulang pintu pesawat untuk memastikan mereka bersenjata dan siap jika terjadi evakuasi.

10. Lips dan Tips (Bibir dan Tip)

Istilah ini mengacu pada pramugari yang mengenakan lipstik dan cat kuku yang serasi. Ini adalah pengingat halus bahwa dalam penerbangan yang bahkan menegangkan, mereka harus terlihat pantas dan rapi.

Pramugari Isabella (Instagram)

11. Crew Base (Pangkalan Kru)

Tempat para kru memulai dan menyelesaikan pergantian jam kerja. Jika Anda mendengar pramugari berbicara tentang kembali ke pangkalan, itu mungkin berarti mereka sedang menuju pulang.

BACA JUGA:

12. Commuter (Komuter)

Tidak semua pramugari tinggal di dekat markas mereka, mengharus terbang ke sana untuk memulai shift. Pramugari ini dikenal sebagai komuter, mereka melakukan perjalanan dengan terbang dari bandara terdekat ke pangkalan sebelum memulai shift-nya.

13. Crash Pad

Pramugari komuter punya rencana cadangan jika tidak bisa tidur di rumah. Mereka berbagi apartemen disebut crash pad untuk menghemat biaya hotel. Ini seperti asrama dengan 20 orang atau lebih.