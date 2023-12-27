10 Destinasi Wisata Ramah Keluarga di Boyolali, Cocok buat Liburan Nataru 2024

KABUPATEN Boyolali di Jawa Tengah punya banyak tempat wisata alam menarik. Sebagian besar lokasinya di dataran tinggi dengan menyajikan pemandangan menakjubkan. Wisata di Boyolali juga ramah keluarga.

Boyolali yang diapit Gunung Merbabu dan Gunung Merapi menawarkan keindahan alam dan udara sejuk. Dengan tingkat polusi yang rendah, daerah ini cocok melepaskan tujuan liburan melepas penat dan stres.

Okezone telah merangkum 10 rekomendasi destinasi wisata ramah keluarga di Boyolali, yang cocok untuk liburan Nataru :

Bukit Gancik Solo

Tempat wisata yang dikenal dengan nama Gancik Hill Top di Boyolali terletak di Dukuh Selo Nduwur, Desa Selo, Kec. Selo, Dusun I, Selo, Kec. Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat subuh dan sore hari, ketika matahari terbit atau terbenam. Dari ketinggian sekitar 1.700 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama Gunung Merapi dan Merbabu.

Gunung Merbabu di Boyolali

New Selo Boyolali

Terletak di Dusun III, Samiran, Kec. Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Untuk menikmati spot foto menarik dan keindahan alamnya, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk seharga Rp. 10.000,- per orang.

Wisata ini buka setiap hari dengan jam operasional dari pukul 08.00 hingga pukul 19.00 WIB. Pengunjung dapat menikmati area parkir, toilet dan kamar mandi, mushola, gazebo, spot foto yang Instagramable, area camping ground, sunrise view point, serta warung.

Alun-alun Utara Boyolali

Kota Boyolali memiliki dua alun-alun, yaitu Alun-alun Kidul dan Alun-alun Lor. Di Alun-alun Kidul, terdapat patung sapi perah besar yang menjadi ikon khas Kota Boyolali. Sementara itu, Alun-alun Lor menampilkan miniatur keajaiban dunia seperti patung Sphinx, Taj Mahal, Candi Borobudur, dan lainnya.

Meskipun memiliki daya tarik yang berbeda, keduanya memberikan keseruan yang sama bagi pengunjung yang datang, memberikan pilihan yang beragam untuk bersenang-senang dan menikmati suasana di alun-alun tersebut.

Kali Pepe

Kali Pepe Land merupakan destinasi wisata yang terletak di tepi sungai Kali Pepe. Tempat ini telah mengalami transformasi dari lokasi pembuangan sampah menjadi destinasi wisata yang ramah lingkungan dan memiliki daya tarik bagi anak-anak.

Harga tiket masuk untuk menikmati keindahan dan keseruan di Kali Pepe Land hanya seharga Rp10.000,00 saja. Lokasinya dapat ditemukan di Jl. Raya Boyolali – Solo, Dusun II, Kragilan, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah.

Kebun Raya Indrokilo

Kebun Raya Indrokilo merupakan destinasi wisata yang ramah anak sekaligus edukatif di Boyolali. Terletak di kawasan hutan lindung Gunung Merapi, tempat ini bertujuan sebagai tempat konservasi dan edukasi tentang beragam flora dan fauna yang ada di hutan tersebut.

Harga tiket masuk untuk menikmati pengalaman edukasi dan rekreasi di Kebun Raya Indrokilo adalah Rp10.000,00. Lokasinya dapat ditemukan di Jl. Raya Boyolali – Magelang Km. 15, Indrokilo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah.

Lembah Gunung Madu

Lembah Gunung Madu menyediakan berbagai aktivitas menyenangkan seperti flying fox, ATV, paintball, outbound, serta mini zoo untuk pengunjung. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam sekitar seperti pemandangan sawah, perkebunan, dan hutan.

Harga tiket masuk ke Lembah Gunung Madu tergolong terjangkau, hanya sebesar Rp7.000,00 saja. Lokasinya berada di Jl. Raya Simo-Klego KM.5, Gunung Madu, Simo, Tanjung, Klego, Area Sawah/Kebun, Kedunglengkong, Kec. Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Cepogo Cheese Park

Cepogo Cheese Park adalah destinasi wisata keluarga terbaru di Boyolali yang dimiliki oleh PT Cimory Group. Di Cepogo Cheese Park, pengunjung dapat menyaksikan proses pembuatan susu dan keju serta mencicipi produk-produk olahannya.

Harga tiket masuk untuk menikmati semua fasilitas dan pengalaman di Cepogo Cheese Park berkisar antara Rp30.000,00 hingga Rp45.000,00, tergantung pada paket atau layanan yang dipilih. Lokasinya berada di Jl. Raya Cepogo – Selo Km. 5, Cepogo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah.