Viral Salju Turun Melimpah di Arab Saudi Vibesnya bak Eropa, Netizen : Pertanda Akhir Zaman

ARAB Saudi dikenal sebagai negara tandus dengan padang pasir dan panas. Tapi, kali ini netizen dihebohkan dengan fenomena turunnya salju melimpah di wilayah barat laut Saudi tepatnya di Tabuk, dekat perbatasan Saudi-Yordania.

Salju yang turun di area perbatasan itu biasanya tak lama, bahkan bisa cair dalam 15 menit. Tapi kali ini fenomena salju yang turun menumpuk hingga berhari-hari.

Dalam waktu singkat, suhu udara yang sebelumnya mencapai 57 derajat celcius berubah drastis menjadi minus 5 derajat celcius. Akibatnya, lapisan salju yang tebal menutupi permukaan tanah hingga ketebalan 30 cm.

Youtuber asal Indonesia di Arab Saudi, Alman Mulyani melaporkan peristiwa itu melalui akun media sosialnya.