Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Salju Turun Melimpah di Arab Saudi Vibesnya bak Eropa, Netizen : Pertanda Akhir Zaman

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |18:34 WIB
Viral Salju Turun Melimpah di Arab Saudi Vibesnya bak Eropa, Netizen : Pertanda Akhir Zaman
Salju menyelimuti wilayah Tabuk, Arab Saudi. (Instagram @almanmulyana15)
A
A
A

ARAB Saudi dikenal sebagai negara tandus dengan padang pasir dan panas. Tapi, kali ini netizen dihebohkan dengan fenomena turunnya salju melimpah di wilayah barat laut Saudi tepatnya di Tabuk, dekat perbatasan Saudi-Yordania.

Salju yang turun di area perbatasan itu biasanya tak lama, bahkan bisa cair dalam 15 menit. Tapi kali ini fenomena salju yang turun menumpuk hingga berhari-hari.

Dalam waktu singkat, suhu udara yang sebelumnya mencapai 57 derajat celcius berubah drastis menjadi minus 5 derajat celcius. Akibatnya, lapisan salju yang tebal menutupi permukaan tanah hingga ketebalan 30 cm.

 Ilustrasi

Youtuber asal Indonesia di Arab Saudi, Alman Mulyani melaporkan peristiwa itu melalui akun media sosialnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/406/3003152/pameran-wisata-arab-saudi-hadir-di-jakarta-yuk-berburu-paket-traveling-dan-ibadah-QYJYDD6lCl.JPG
Pameran Wisata Arab Saudi Hadir di Jakarta, Yuk Berburu Paket Traveling dan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/406/2979097/mengenal-abraj-al-bait-menara-paling-ikonik-di-kota-suci-makkah-kPlrAFCmcT.JPG
Mengenal Abraj Al-Bait, Menara Paling Ikonik di Kota Suci Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/406/2941096/viral-ratusan-ular-berbisa-dan-kalajengking-bermunculan-di-kota-makkah-pertanda-apa-mOAVZzRFLw.JPG
Viral Ratusan Ular Berbisa dan Kalajengking Bermunculan di Kota Makkah, Pertanda Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/406/2940687/heboh-deretan-peristiwa-aneh-di-arab-saudi-air-bau-darah-hingga-minyak-mendidih-di-tengah-gurun-pasir-wxzPPtpgrX.JPG
Heboh Deretan Peristiwa Aneh di Arab Saudi, Air Bau Darah hingga Minyak Mendidih di Tengah Gurun Pasir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/406/2939706/gelar-pameran-di-maroko-kerajaan-arab-saudi-tampilkan-manuskrip-islam-langka-UBPsJsOlT1.jpg
Gelar Pameran di Maroko, Kerajaan Arab Saudi Tampilkan Manuskrip Islam Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936772/negosiasi-berlanjut-penerbangan-langusung-iran-dan-arab-saudi-segera-dibuka-wzTJXj4JnZ.jpg
Negosiasi Berlanjut, Penerbangan Langusung Iran dan Arab Saudi Segera Dibuka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement