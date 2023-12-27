Angela Tanoesoedibjo Sebut Natal Nasional 2023 Perdana Digelar di Gereja

WAKIL Menteri Pariiwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesordibjo menyebutkan bahwa perayaan Natal Nasional 2023 menjadi yang pertama diadakan di gereja. Sebelumnya, perayaan serupa diadakan di hall atau tempat lain yang representatif.

Pernyataan ini disampaikan Angela menjawab pertanyaan media pada sesi konferensi pers sebelum dimulainya rangakaian Natal Nasional 2023 di Gereja Graha Bethany, Nginden, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/12/2023).

Angela menegaskan, perayaan ini juga menjadi termegah pasca pandemi Covid-19. Menurut Angela, Gereja Bethany dipilih menjadi lokasi karena selain tempatnya mampu menampung 20 ribu jemaah, fasilitas di gereja ini juga cukup lengkap.

"Tempatnya sangat layak sesuai dengan kelengkapannya. Besar dan mampu menampung jamaah 16.000 hingga 20.000," paparnya.

Sementara Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama (Kemenag), Suparman menjelaskan pemilihan tanggal 27 sebagai waktu perayaan. Menurutnya, tiap tahun Natal Nasional digelar setelah 25 Desember.