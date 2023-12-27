Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Diwarnai Berbagai Pagelaran Kreatif, Angela Tanoesoedibjo : Natal Nasional 2023 Sangat Megah

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |17:33 WIB
Diwarnai Berbagai Pagelaran Kreatif, Angela Tanoesoedibjo : Natal Nasional 2023 Sangat Megah
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo memastikan perayaan Natal Nasional 2023 yang akan berlangsung di Gereja Graha Bethany Nginden, Surabaya, Rabu (27/12/2023) malam ini siap dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan Wamenparekraf Angela selaku Ketua Pelaksana Acara Natal Nasional 2023 usai memantau persiapan perayaan Natal Nasional 2023 di Surabaya.

"Untuk perayaan sendiri tadi sudah run through semuanya. Setelah ini kita masih melanjutkan persiapan sampai malam hari. Tapi cukup matang kalau saya lihat khususnya untuk perayaan. Dan untuk ibadah sendiri sudah menyelesaikan gladi resik-nya," ujar Wamenparekraf Angela, Selasa 26 Desember 2023 malam.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/408/3096724/tempat_wisata_natal_di_dunia_yang_paling_unik-sZb8_large.jpg
Tempat wisata Natal di Dunia yang Paling Unik, Vatikan hingga Zurich Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042934/menag-18Fl_large.jpg
Menag Tunjuk Wamenkeu Tommy Djiwandono Jadi Ketua Perayaan Natal Nasional 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/406/2946355/angela-tanoesoedibjo-ungkap-pesan-penting-dari-perayaan-natal-nasional-2023-yang-megah-kLJmzQAHUd.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Pesan Penting dari Perayaan Natal Nasional 2023 yang Megah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/406/2946323/perayaan-natal-nasional-2023-meriah-angela-tanoesoedibjo-kami-tunjukkan-keberagaman-dan-toleransi-pVzA69cUEB.jpeg
Perayaan Natal Nasional 2023 Meriah, Angela Tanoesoedibjo : Kami Tunjukkan Keberagaman dan Toleransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/406/2946311/apresiasi-angela-tanoesoedibjo-sandiaga-berharap-perayaan-natal-nasional-2023-perkuat-persatuan-bangsa-I3CiVa94Pd.jpeg
Apresiasi Angela Tanoesoedibjo, Sandiaga Berharap Perayaan Natal Nasional 2023 Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945768/angela-tanoesoedibjo-sebut-natal-nasional-2023-perdana-digelar-di-gereja-2ThhdV5JLd.jpg
Angela Tanoesoedibjo Sebut Natal Nasional 2023 Perdana Digelar di Gereja
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement