Diwarnai Berbagai Pagelaran Kreatif, Angela Tanoesoedibjo : Natal Nasional 2023 Sangat Megah

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo memastikan perayaan Natal Nasional 2023 yang akan berlangsung di Gereja Graha Bethany Nginden, Surabaya, Rabu (27/12/2023) malam ini siap dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan Wamenparekraf Angela selaku Ketua Pelaksana Acara Natal Nasional 2023 usai memantau persiapan perayaan Natal Nasional 2023 di Surabaya.

"Untuk perayaan sendiri tadi sudah run through semuanya. Setelah ini kita masih melanjutkan persiapan sampai malam hari. Tapi cukup matang kalau saya lihat khususnya untuk perayaan. Dan untuk ibadah sendiri sudah menyelesaikan gladi resik-nya," ujar Wamenparekraf Angela, Selasa 26 Desember 2023 malam.

