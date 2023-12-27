Yuk, Nikmati Pool Party Special Akhir Tahun Hanya di Oakwood Hotel & Residence Surabaya

TAK terasa tinggal menghitung hari kita semua sampai dipenghujung tahun 2023 dan bersiap untuk sambut tahun baru 2024. Untuk merayakan momen yang penuh suka cita ini ada beragam cara yang bisa Anda lakukan, salah satunya pergi ke suatu tempat untuk rehat sejenak sambil membuat resolusi baru untuk tahun mendatang.

Bila Anda berencana ingin merasakan pengalaman liburan sekaligus sambut tahun baru di Ibu Kota Jawa Timur ini, terdapat banyak tempat yang menggelar acara perayaan malam pergantian tahun baru dengan berbagai konsep yang ditawarkan, salah satunya hotel bintang 5.

Meski begitu, di Surabaya ada banyak sekali hotel bintang 5 yang bisa Anda pilih. Bila tujuan Anda ingin menikmati liburan, berburu kuliner, dan sambut tahun baru bersama keluarga, maka Oakwood Hotel & Residence Surabaya bisa menjadi solusi tepat.

Kenapa? Karena Oakwood Hotel & Residence Surabaya yang dikembangkan oleh MNC Land ini termasuk salah satu hotel bintang 5 terbaik di Kota Surabaya yang cocok untuk keluarga, karena hotelnya nyaman dan memiliki kamar yang sangat luas untuk merayakan momen sambut tahun baru.