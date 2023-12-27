10 Tradisi Unik Perayaan Tahun Baru di Dunia, Melempar Piring hingga Pakai Celana Dalam Merah

SAAT Anda membuat rencana untuk menyambut tahun 2024, pertimbangkan untuk ikut serta dalam salah satu tradisi tahun baru dari seluruh dunia.

Ada begitu banyak cara untuk merayakannya, dan banyak di antaranya bahkan dapat dilakukan bersama teman atau keluarga Anda.

Dalam beberapa budaya, memulai tahun dengan makanan pembawa keberuntungan merupakan hal yang biasa.

Baik dengan mengenakan warna pakaian dalam tertentu, atau menyantap makanan tertentu akan membantu mendatangkan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan di bulan-bulan mendatang.

Mengutip Glamour, berikut sepuluh daftar tradisi perayaan tahun baru unik dari berbagai negara untuk menyambut 2024.

1. Menyaksikan ball drop - Amerika Serikat

Jutaan orang Amerika berkumpul di depan televisi atau di jalanan Times Square untuk menyaksikan bola dijatuhkan pada tengah malam pergantian tahun.

(Foto: Countdown Entertainment LLC)

Ball drop merupakan bola berukuran besar dengan tampilan kilau menawan yang perlahan turun mengiringi detik-detik pergantian tahun.

Dimulai pada tahun 1907 dan berakhir pada Januari 1908, pemilik New York Times, Adolph Ochs, menciptakan acara ini untuk menarik perhatian pada kantor pusat baru Times, dan sejak saat itu acara ini menjadi tontonan tahunan dan salah satu perayaan malam tahun baru yang paling populer.

2. Menyantap 12 buah anggur - Spanyol

Orang Spanyol memulai tahun baru mereka dengan memakan 12 buah anggur, yang melambangkan setiap detak jam.

Tradisi las doce uvas de la suerte ini dimulai pada akhir abad ke-19 dan dipercaya dapat menangkal kejahatan sekaligus meningkatkan peluang untuk mendapatkan tahun baru yang makmur dan penuh keberuntungan.

(Foto: EFE)

Namun, hal ini hanya akan berhasil jika berhasil memakan semua anggur dalam hitungan detik karena anggur harus sudah habis saat jam selesai berdentang tengah malam.

3. Menyantap mi soba - Jepang

Ini adalah ide hidangan pembuka orang-orang di Jepang untuk memulai tahun baru dengan menyantap semangkuk mi soba hangat.

Tradisi ini sudah ada sejak zaman Kamakura dan terkait dengan kuil Buddha yang membagikan mi kepada orang miskin.

(Foto: Taras Multicultural Table)

Mi soba yang panjang dan tipis namun mudah digigit, diyakini bahwa memakannya melambangkan pelepasan diri dari tahun yang lama.

4. Berpesta dengan Champagne - Perancis

Meskipun gagasan minum wine di Prancis hampir sama inovatifnya dengan bunga-bunga musim semi, orang Perancis meningkatkan taruhannya dan berpesta dengan Champagne untuk merayakan tahun baru.

Biasanya ada banyak tarian dan pesta, tetapi pilihan makanannya tetap sama, wine bersoda dengan tiram, kalkun, angsa, atau ayam Cornish.