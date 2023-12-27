Hadapi Lonjakan Wisatawan Libur Nataru, Sandiaga Minta Pengelola Destinasi Perkuat Crowd Management

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengimbau pengelola destinasi dan sentra ekonomi kreatif di berbagai daerah tanah air memperkuat penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability).

Hal itu termasuk pengelolaan kerumunan (crowd management) dalam menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan saat momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Sandiaga usai meninjau Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Selasa kemarin berujar bahwa penerapan protokol CHSE termasuk tata kelola kerumunan perlu dipersiapkan agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan saat berlibur.

"Pengelola destinasi harus menyiapkan mitigasi saat wisatawan membeludak agar tetap ada crowd control, ada pengelolaan terhadap penumpukan pengunjung," kata dia, mengutip website resmi Kemenparekraf.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Hal ini terkait dengan situasi Covid-19 yang belakangan meningkat juga mitigasi bencana mengingat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 merupakan salah satu momentum pergerakan manusia dan ekonomi yang signifikan di samping libur akhir pekan (weekend).

Pihaknya kata dia, akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Kesehatan untuk memastikan Covid-19 tetap terkendali.

Namun ia tetap mengimbau agar wisatawan tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ia melihat saat ini wisatawan telah memiliki kesadaran tinggi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.