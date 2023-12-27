Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Haruskah Memberi Tip ke Pramugari? Simak Penjelasannya

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |06:39 WIB
Haruskah Memberi Tip ke Pramugari? Simak Penjelasannya
Pramugari cantik (Foto: Freepik)
A
A
A

BEPERGIAN menggunakan pesawat, Anda akan menikmati layanan yang ramah dan profesional dari pramugari. Mereka akan memastikan Anda merasa nyaman dan aman selama penerbangan.

Pramugari pun selalu siap siaga ketika ada keadaan darurat untuk membantu penumpang. Melihat perilaku pramugari sebagian orang beranggapan harus memberi tip kepada pramugari yang berinteraksi selama perjalanan.

Melansir Travel and Leisure, benar bahwa pramugari menyajikan makanan dan minuman kepada Anda, tetapi tidak disarankan untuk memberi tip kepada mereka.

“Pekerjaan nomor satu pramugari adalah keselamatan dan pramugari tidak akan membagikan bantuan berdasarkan tip terbesar dalam situasi darurat,” kata Sara Nelson, Presiden Asosiasi Pramugari-CWA, yang mewakili 50.000 pramugari di 19 maskapai penerbangan.

Nelson menambahkan bahwa selain itu, pekerjaan pramugari secara historis telah diperlakukan seperti benda atau mainan seks.

"Bolehkah seseorang melecehkan kami jika mereka memberi kami tip? Tentu saja tidak. Namun, ini bukan dinamika yang bisa kami nikmati. Ini mengganggu pekerjaan dan keselamatan semua orang di pesawat," jelas Nelson.

Infografis Etika Pramugari

Mengenai kebijakan resmi maskapai penerbangan, pemberian tip termasuk dalam wilayah abu-abu. Kami berbicara dengan American Airlines, Delta, dan United, dan masing-masing maskapai penerbangan umumnya melarang pramugari menerima tip.

Itu adalah aturan umum, kecuali Frontier Airlines. Pada tahun 2019, maskapai ini memperkenalkan opsi pemberian tip untuk pembelian makanan dan minuman di dalam pesawat.

Namun, ada sedikit celah dalam kebijakan larangan memberi tip. Pramugari biasanya dapat menerima hadiah kecil.

Sue Fogwell, mantan pramugari United Airlines, mengatakan, segelintir penumpang menawarkan hadiah selama 22 tahun bekerja di perusahaan tersebut.

“Selama liburan, saya diberi beberapa kartu hadiah. Kartu hadiah sangat bagus, terutama untuk restoran atau kedai kopi di bandara. Pramugari selalu membeli makanan dan kopi di bandara saat singgah atau duduk lama karena penundaan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
