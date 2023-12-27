Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mitos Deretan Makanan Pembawa Sial Wajib Dihindari saat Rayakan Tahun Baru

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |14:03 WIB
Mitos Deretan Makanan Pembawa Sial Wajib Dihindari saat Rayakan Tahun Baru
Pisang, salah satu makanan dianggap sial untuk dikonsumsi saat perayaan tahun baru (Foto: veganfoodandliving.com)
TAHUN baru merupakan momen yang dipenuhi keceriaan, diwarnai kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman, serta dihiasi dengan berbagai sajian lezat yang memikat selera.

Meski suasana penuh sukacita ini menggema, Anda perlu berhati-hati terhadap beberapa jenis makanan yang dianggap membawa ketidakberuntungan alias kesialan di tengah perayaan tersebut.

Menghindari makanan tertentu menjadi langkah bijak untuk memastikan kelancaran dan kesehatan Anda sepanjang perjalanan menuju tahun baru.

Dengan memertimbangkan pilihan kuliner secara cermat, Anda dapat menikmati kebahagiaan perayaan tanpa khawatir terganggu oleh masalah kesehatan yang tidak diinginkan.

Berikut Okezone rangkumkan deretan makanan yang harus dihindari saat perayaan tahun baru, sebagaimana menyitir Delish.

Kalkun atau ayam

Jika Anda ingin menjaga keberuntungan Anda tetap baik di Tahun Baru, lebih baik hindari makan hewan yang memiliki sayap dan cakar di tanah, seperti kalkun atau ayam.

Burung-burung ini cenderung menggaruk ke belakang, yang dapat mengindikasikan keterlibatan masa lalu yang sebaiknya dihindari.

Kalkun Bakar

Ayam kalkun bakar (Foto: Food Network)

Lobster, kepiting dan seafood lainnya

Jika ingin menghindari masalah besar tahun depan, lebih baik tidak makan kepiting, lobster, dan krustasea lainnya saat Tahun Baru. Pasalnya, hewan-hewan ini cenderung bergerak ke belakang atau menyamping, bukan ke depan.

Lobster

Lobster (Foto: food.com)

Roti berongga

Meskipun hampir tidak mungkin untuk dilewatkan, melakukan irisan pada roti dan menemukan rongga dalam jumlah besar lalu memakannya, dianggap sebagai pertanda buruk, terutama saat menyambut Tahun Baru.

Udang, cod, scallop, halibut, dan bass

Makanan laut seperti udang, cod, scallop, halibut, dan bass dianggap sebagai bottom-feeder, karena mereka mencari makanan di sepanjang dasar laut. Jika Anda ingin menghindari kesulitan di berbagai aspek kehidupan tahun depan, sebaiknya hindarilah makanan-makanan tersebut.

