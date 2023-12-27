Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Resep Sahur Simple untuk Persiapan Bulan Ramadhan

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |03:00 WIB
3 Resep Sahur Simple untuk Persiapan Bulan Ramadhan
Ilustrasi resep sahur (Foto: Pinterest)
INILAH 3 resep sahur simple untuk persiapan Bulan Ramadhan pada bulan Maret tahun depan. Untuk para ibu ataupun istri menyiapkan makanan saat sahur memang perlu diperhatikan mengenai gizinya bahkan rasanya.

Selain itu memilih beberapa hidangan yang berbeda agar membuat keluarga tidak bosan saat sahur. Untuk itu perlunya mencari atau mengumpulkan resep makanan agar sajiannya terlihat berbeda.

Berikut 3 resep sahur simple untuk persiapan Bulan Ramadhan:

1. Sayap Ayam Goreng

Ayam Goreng

Bahan-bahan

500 gr sayap ayam

2 sdm minyak goreng

Bumbu Halus:

3 siung besar bawang putih

3 butir kemiri

2 ruas jari kunyit

1 ruas jari jahe

1 sdt ketumbar bubuk

1 sdt garam (secukupnya)

1/4 sdt gula

Cara Membuat

Langkah 1

Potong sayap menjadi 2 bagian. Cuci bersih. Lumuri bumbu halus dan minyak goreng. Diamkan 30 menit agar bumbu meresap.

Langkah 2

Masak dengan api paling kecil dan panci tertutup. Sesekali ayam perlu dibalik agar matang merata.

Langkah 3

Biasanya ayam akan mengeluarkan air. Masak sampai air habis dan bumbu meresap. Tes rasa. Matikan api, biarkan sampai ayam dingin. Note: kalau ayam tidak berair boleh ditambahkan beberapa sendok air agar ayam matang dan bumbu meresap.

Langkah 4

Ayam siap disimpan untuk stok, atau langsung digoreng. Aku goreng pakai air fryer selama 10 menit dg suhu 180°C.

Langkah 5

Ayam siap dihidangkan bersama sambal dan sayur kesukaan.

Halaman:
1 2
      
