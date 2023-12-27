Resep Pisang Goreng ala Kopi Klotok, Bikin Liburan di Rumah Serasa di Yogyakarta

MENYANTAP pisang goreng kopi klotok, akhir-akhir ini menjadi destinasi wisata kuliner bagi para wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta. Bagi Anda yang liburan tahun baru di rumah saja karena tak sempat merencanakan perjalanan liburan, tenang saja. Anda bisa membawa suasana ala Yogyakarta.

Ya, dengan membuat salah satu kuliner terkenal khas yakni pisang goreng ala rumah makan Kopi Klotok dengan tekstur renyah di luar dan pisang yang lembut di dalamnya, bisa bikin ketagihan.

Penasaran gimana cara buatnya? Yuk simak resep pisang goreng khas Kopi KlotoK ala Yogyakarta, seperti dikutip dari akun Twitter @theaalfatihah, Rabu (17/12/2023)

Bahan-bahan;

50 gr Gula

1 btr Telur

1/2 sdt SP (opsional)

120 gr Terigu

10 gr Maizena

100-120ml Air

1 sdm Margarin yang sudah dilelehkan

1/2 sdt Baking Powder

5 Buah pisang