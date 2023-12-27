Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Pisang Goreng ala Kopi Klotok, Bikin Liburan di Rumah Serasa di Yogyakarta

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |20:30 WIB
Resep Pisang Goreng ala Kopi Klotok, Bikin Liburan di Rumah Serasa di Yogyakarta
Resep pisang goreng ala kopi klotok, (Foto: Twitter @theaalfatihah)
A
A
A

MENYANTAP pisang goreng kopi klotok, akhir-akhir ini menjadi destinasi wisata kuliner bagi para wisatawan yang berlibur ke Yogyakarta. Bagi Anda yang liburan tahun baru di rumah saja karena tak sempat merencanakan perjalanan liburan, tenang saja. Anda bisa membawa suasana ala Yogyakarta.

Ya, dengan membuat salah satu kuliner terkenal khas yakni pisang goreng ala rumah makan Kopi Klotok dengan tekstur renyah di luar dan pisang yang lembut di dalamnya, bisa bikin ketagihan.

Penasaran gimana cara buatnya? Yuk simak resep pisang goreng khas Kopi KlotoK ala Yogyakarta, seperti dikutip dari akun Twitter @theaalfatihah, Rabu (17/12/2023)

 BACA JUGA:

Bahan-bahan;

50 gr Gula

1 btr Telur

1/2 sdt SP (opsional)

120 gr Terigu

10 gr Maizena

100-120ml Air

1 sdm Margarin yang sudah dilelehkan

1/2 sdt Baking Powder

5 Buah pisang

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155768/nugget-1ow8_large.jpg
Resep Chicken Nugget, Cocok Buat Bekal Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement