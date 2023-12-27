Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Traveloka Mandiri Card, Solusi Terbaik untuk Liburan Akhir Tahun!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |13:24 WIB
Traveloka Mandiri Card, Solusi Terbaik untuk Liburan Akhir Tahun!
Traveloka Mandiri Card (Foto: Dok Traveloka)
A
A
A

JAKARTA-Dalam era digital saat ini, kegiatan traveling atau liburan bisa menjadi lebih mudah dan efisien, apabila Anda bisa pintar dalam memilih metode pembayaran. Tak hanya itu, bijak dalam melakukan perencanaan liburan, seperti pesan hotel dan tiket pesawat lebih dulu juga jadi faktor lain kelancaran kegiatan liburan.

Traveloka Mandiri Card kini hadir sebagai metode pembayaran menguntungkan, tidak hanya untuk liburan, namun juga untuk transaksi sehari-hari. Dengan Traveloka Mandiri Credit Card, liburan akan semakin menyenangkan, karena kartu kredit ini menawarkan berbagai keuntungan yang dapat memudahkan Anda dalam merencanakan dan mewujudkan liburan impian.

Dari memesan tiket pesawat ke destinasi impian hingga menginap di hotel yang nyaman, Kartu Kredit Traveloka Mandiri adalah teman setia yang mengubah impian liburan Anda menjadi pengalaman hidup yang tak terlupakan.

Lantas, sebenarnya apa itu Traveloka Mandiri Credit Card atau Kartu Kredit Traveloka Mandiri? Bagaimana cara menggunakannya dan apa saja keuntungannya? Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang Kartu Kredit Traveloka Mandiri, simak ulasan lengkap tentang Kartu Kredit Traveloka Mandiri berikut ini.

Apa Itu Traveloka Mandiri Card?

Traveloka Mandiri Card adalah kartu kredit co-brand yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dan Traveloka untuk memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Kartu ini juga telah mendapatkan dukungan VISA dan menawarkan berbagai keuntungan bagi para penggunanya, terutama bagi Anda yang sering bepergian ke luar negeri.

 BACA JUGA:

Menariknya, Kartu Traveloka ini juga menawarkan berbagai benefits dan rewards, seperti cashback, Traveloka Points, dan fasilitas lainnya. Dengan menggunakan Traveloka Mandiri Credit Card, Anda bisa mendapatkan berbagai rewards dan mengumpulkan Traveloka Points jauh lebih mudah!

Mengapa Memilih Traveloka Mandiri Credit Card?

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/11/3175270//pnm_harumkan_inacraft_2025_dengan_wangi_kopi_sembalun-2Hyx_large.jpeg
PNM Harumkan Inacraft 2025 dengan Wangi Kopi Sembalun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/25/3175259//membeli_tiket_bus-W0Vx_large.jpg
Ini 5 Tips Memilih Tiket Bus yang Aman dan Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/1/3175212//menteri_kebudayaan_ri-ehsB_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Hadiri Kuliah Umum di Timor-Leste, Perkuat Hubungan lewat Diplomasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175134//mitsubishi_destinator_tarik_perhatian_pengunjung_giias_semarang_2025-7zI5_large.jpg
Mitsubishi Destinator Tarik Perhatian Pengunjung GIIAS Semarang 2025, Sukses Lampaui Target Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/11/3175122//alfamidi_family_day_fun_walk-OuAX_large.jpeg
Keseruan Alfamidi Family Day Fun Walk 2025, Jalan Sehat Sambil Pilah Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3175111//bobby_nasution_siapkan_11_langkah_cepat_tekan_inflasi_di_sumut-PkBw_large.jpg
Bobby Nasution Siapkan 11 Langkah Cepat Tekan Inflasi di Sumut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement