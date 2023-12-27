Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Alasan Sawunggaling Dijadikan Motif Batik, Pakaian yang Dikenakan Jokowi di Perayaan Natal Nasional 2023

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |22:01 WIB
Alasan Sawunggaling Dijadikan Motif Batik, Pakaian yang Dikenakan Jokowi di Perayaan Natal Nasional 2023
Presiden Joko Widodo mengenakan kemeja batik. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju tampil kompak dengan batik motif Sawunggaling pada perayaan Natal Nasional 2023 yang berlangsung di Gereja Graha Bethany Nginden, Surabaya, Rabu, (27/12/2023).

Mereka terlihat mengenakan kemeja batik berwarna dasar hijau yang dihiasi dengan batik motif Sawunggaling berwarna emas. Sawunggaling merupakan salah satu motif batik yang cukup populer. Usut punya usut, ada alasan mengapa Sawunggaling atau adu jago dijadikan motif batik.

Salah satunya yakni karena sang pencipta motif batik Sawunggaling, Go Tik Swan, alias K.R.T. Hardjonagoro terinspirasi dari corak kain dari Bali. Corak tersebut menunjukkan adegan sabung ayam jago yang merupakan ritual tradisi Bali yang biasa dilakukan untuk memohon kesuburan tanah kepada Sang Pencipta.

Presiden Jokowi

“Mengapa adu jago atau sawunggaling dijadikan motif batik? Menurut sumber yang saya baca, dulunya Go Tik Swan terinspirasi dari corak kain dari Bali,” ujar Desainer Motif Batik dan Penggiat Batik Tulis Pewarna Alami, Agnes Dwina Herdiasti, kepada MNC Portal, Rabu, (27/12/2023).

“Di mana corak ini menunjukkan adegan sabung ayam jago yang merupakan ritual tradisi Bali yang biasa dilakukan untuk memohon kesuburan tanah kepada Sang Pencipta,” katanya.

Agnes melanjutkan, motif batik Sawunggaling ternyata memiliki makna dan filosofi yang cukup menarik. Salah satunya yakni terkait simbol pengorbanan diri untuk menciptakan kebaikan dan kemakmuran masyarakat luas.

“Dalam konteks sekarang, Sawunggaling merupakan simbol pengorbanan diri untuk menciptakan kebaikan dan kemakmuran masyarakat luas,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
