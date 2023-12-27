Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Penampilan Angela Tanoesoedibjo di Perayaan Natal Nasional 2023, Modis Dengan Batik Sawunggaling Bergaya Kimono

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |21:08 WIB
Penampilan Angela Tanoesoedibjo di Perayaan Natal Nasional 2023, Modis Dengan Batik Sawunggaling Bergaya Kimono
Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo tampil cantik dengan atasan batik motif Sawunggaling saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Graha Bethany Nginden, Surabaya, Rabu (27/12/2023).

Angela yang juga turut menjadi Ketua Pelaksana Acara Natal Nasional 2023 itu tampak tampil kompak dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Meski sama-sama mengenakan atasan batik motif Sawunggaling, namun, Angela tampak membuat penampilannya lebih modis dan elegan dengan atasan batik bergaya blazer yang bagian kerahnya menyerupai kimono.

Atasan tersebut juga tampak memiliki cutting asimetris dan mengikuti lekukan tubuh sehingga membuat penampilan Angela terlihat ramping. Dia juga tampak memadukannya dengan bawahan rok berwarna hitam yang senada dengan warna di bagian kedua lengan atasan batiknya.

Sama seperti yang dikenakan Jokowi dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, motif Sawunggaling pada batik yang dikenakan Angela juga memiliki makna dan filosofi yang menarik.

Angela Tanoesoedibjo

Desainer Motif Batik dan Penggiat Batik Tulis Pewarna Alami, Agnes Dwina Herdiasti mengatakan, batik motif Sawunggaling pada awalnya dipopulerkan oleh mastro batik Go Tik Swan dari Surakarta. Agnes menyebut motif batik Sawunggaling bermakna ayam jago bertarung.

Makna tersebut merupakan penggabungan dari bentuk ayam jago yang dekat di keseharian masyarakat kita dengan burung phoenix dari Tiongkok.

”Sawunggaling, bermakna ayam jago bertarung, merupakan penggabungan dari bentuk ayam jago yang dekat di keseharian masyarakat kita dengan burung phoenix dari Tiongkok,” ujar Agnes, kepada MNC Portal, Rabu, (27/12/2023).

Selain itu, Agnes menyebut bahwa makna dari batik motif Sawunggaling ini juga menjadi salah satu jejak pengaruh ragam seni budaya luar ke dalam khazanah perbatikan Nusantara.

“Ini juga sekaligus menjadi salah satu jejak pengaruh ragam seni budaya luar ke dalam khazanah perbatikan Nusantara,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071640/wamenparekraf_angela_tanoesoedibjo-0Dh7_large.JPG
Wamenparekraf Pastikan Kesiapan Surakarta Gelar Upacara Pembukaan Peparnas 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/612/3014917/wamenparekraf-angela-tanoesoedibjo-harap-miss-indonesia-2024-aktif-promosikan-keindahan-pariwisata-indonesia-xWgJlNPGtX.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Harap Miss Indonesia 2024 Aktif Promosikan Keindahan Pariwisata Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/194/2970146/nyoblos-di-menteng-angela-tanoesoedibjo-pilih-ootd-serba-putih-fMMIhi9aNg.jpg
Nyoblos di Menteng, Angela Tanoesoedibjo Pilih OOTD Serba Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/298/2969274/potret-wamenparekraf-angela-icip-kopi-racikan-barista-surabaya-dwWmH14AgQ.jpg
Potret Wamenparekraf Angela Icip Kopi Racikan Barista Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/612/2893672/reaksi-chef-arnold-bertemu-miss-indonesia-di-istana-berbatik-cls8ActvXe.jpg
Reaksi Chef Arnold Bertemu Miss Indonesia di Istana Berbatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/194/2892858/pesona-anggun-wamenparekraf-angela-tanoesoedibjo-di-istana-berbatik-QwHjJ1TBuU.jpg
Pesona Anggun Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo di Istana Berbatik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement