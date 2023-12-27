Jokowi Hadiri Perayaan Natal Nasional 2023 dengan Batik Motif Sawunggaling Ini Makna dan Filosofinya

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) turut menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 yang berlangsung di Gereja Graha Bethany Nginden, Surabaya, pada Rabu, (27/12/2023).

Di momen tersebut, Jokowi tampil kompak dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka terlihat mengenakan kemeja batik berwarna dasar hijau yang dihiasi dengan batik motif Sawunggaling.

Desainer Motif Batik dan Penggiat Batik Tulis Pewarna Alami, Agnes Dwina Herdiasti mengatakan, batik motif Sawunggaling pada awalnya dipopulerkan oleh mastro batik Go Tik Swan dari Surakarta.

Selain itu, motif pada batik satu ini memiliki makna dan filosofi yang cukup menarik. Agnes menyebut Sawunggaling, bermakna ayam jago bertarung. Makna tersebut merupakan penggabungan dari bentuk ayam jago yang dekat di keseharian masyarakat kita dengan burung phoenix dari Tiongkok.

”Sawunggaling, bermakna ayam jago bertarung, merupakan penggabungan dari bentuk ayam jago yang dekat di keseharian masyarakat kita dengan burung phoenix dari Tiongkok,” ujar Agnes, kepada MNC Portal, Rabu, (27/12/2023).

Selain itu, Agnes menyebut bahwa makna dari batik motif Sawunggaling ini juga menjadi salah satu jejak pengaruh ragam seni budaya luar ke dalam khazanah perbatikan Nusantara.

“Ini juga sekaligus menjadi salah satu jejak pengaruh ragam seni budaya luar ke dalam khazanah perbatikan Nusantara,” katanya.

Sebagai informasi, Perayaan Natal Nasional 2023 diawali dengan ibadah pada pukul 17.00 - 18.00 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan agenda perayaan yang diisi dengan berbagai pertunjukkan seni musik dan tari pada pukul 18 30 - 20.00 WIB.

Tema yang diambil pada Natal Nasional kali ini adalah 'Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi'.

Tema ini membawa pesan khusus yaitu bagaimana perayaan Natal dapat membawa rasa cinta kasih, suka cita, dan damai sejahtera. Perayaan Natal Nasional 2023 terasa sangat spesial karena untuk pertama kalinya dilaksanakan secara offline setelah pandemi Covid-19.