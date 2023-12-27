Beli Fashion Item Mewah dan Branded, Zaskia Adya Mecca: Gak Tertarik!

KEHIDUPAN artis tak lepas dari imej kesan hidup glamor, tak terkecuali artis-artis Indonesia. Banyak artis Tanah Air yang kerap terlihat memakai barang-barang fashion branded nan mewah dengan harga selangit.

Namun ternyata hal ini tak berlaku bagi aktris Zaskia Adya Mecca. Istri dari Hanung Bramantyo ini mengaku dirinya tidak tertarik membeli barang-barang branded.

"Nggak tertarik (barang branded), “ujar Zaskia saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

BACA JUGA:

Alih-alih barang fesyen keluaran rumah mode dunia, ia mengaku memilih menggunakan barang-barang dari brand lokal.

BACA JUGA:

“Karena buat aku brand lokal lebih punya statement sesuai karakter kita orang Indonesia, kalau brand luar punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing," sambungnya.