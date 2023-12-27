Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Beli Fashion Item Mewah dan Branded, Zaskia Adya Mecca: Gak Tertarik!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |10:00 WIB
Beli Fashion Item Mewah dan Branded, Zaskia Adya Mecca: Gak Tertarik!
Zaskia Adya Mecca, (Foto: MPI/Syifa)
KEHIDUPAN artis tak lepas dari imej kesan hidup glamor, tak terkecuali artis-artis Indonesia. Banyak artis Tanah Air yang kerap terlihat memakai barang-barang fashion branded nan mewah dengan harga selangit.

Namun ternyata hal ini tak berlaku bagi aktris Zaskia Adya Mecca. Istri dari Hanung Bramantyo ini mengaku dirinya tidak tertarik membeli barang-barang branded.

"Nggak tertarik (barang branded), “ujar Zaskia saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

Alih-alih barang fesyen keluaran rumah mode dunia, ia mengaku memilih menggunakan barang-barang dari brand lokal.

“Karena buat aku brand lokal lebih punya statement sesuai karakter kita orang Indonesia, kalau brand luar punya visi misi sendiri, punya statement masing-masing," sambungnya.

