Viral Emak-emak Piknik di Mall, Gelar Tikar dan Bawa Lauk Pauk Serta Termos Nasi

VIRAL emak-emak piknik di mall, gelar tikar dan bawa lauk pauk serta termos nasi. Dalam video berdurasi 11 detik ini diunggah dalam akun @Jasep871 pada media sosial Tiktok.

Video itu memperlihatkan viralnya emak-emak piknik di mall, gelar tikar dan bawa lauk pauk serta termos nasi dengan membawa keluarganya. Kejadian ini berada di Tangcity Mall, Tangerang.

BACA JUGA: 3 Cara Menonton Video Viral dan Film Pakai Yandex Com Yandex Browser Jepang Yandex RU No Proxy Site

Dalam video itu terlihat 3 orang ibu yang mengenakan baju cokelat, putih dan biru dongker tengah asyik menyusun letak makanannya.

Apalagi, ada yang sedang mengupas dan memotong buah untuk disajikan. Hall ini tentu mendapatkan komenter dari warganet.

Selain itu memperlihatkan momen emak-emak yang terlihat bersama satu keluarganya nampak menggelar piknik hingga makan lesehan di sebuah pusat perbelanjaan atau mall.

"kalo menurutku bebas sih mo bawa bekel dr rmh apa gmn, tp minimal ga sampe bawa tiker trs digelar gitu,"tulis warganet.

mereka gak ganggu pengunjung lain emang,tapi di mall emang gak ada resto kah?😭. Kalau sampe bawa tikar mah udah rencanain sih,"tambahnya.