Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Intip Keseruan Keluarga Melaney Ricardo Lakukan Foam Party di Bali

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |10:36 WIB
Intip Keseruan Keluarga Melaney Ricardo Lakukan Foam Party di Bali
Keluarga Melaney Ricardo lakukan foam party. (Foto: Instagram @melaney_ricardo)
A
A
A

AGNES Melanie Siahaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Melaney Ricardo tampak memilih menghabiskan waktu libur natal dan tahun barunya di pulau dewata Bali.

Membawa semua anggota keluarga kecilnya, wanita yang sering memandu acara ini terlihat sangat senang ketika bisa berkumpul dan juga bermain bersama keluarganya.

Lewat akun Instagram miliknya @melaney_ricardo, dia yang mengenakan busana seksi dengan memperlihatkan belahan dada. Dia tampak asyik mengabadikan momennya ketika foam party di salah satu resort di Bali.

“Sangat menyenangkan di hari Natal. Terima kasih untuk @movenpickbali untuk pesta foamnya. Kami sangat gembira,” tulis Melaney, dikutip dalam Instagram miliknya, Selasa (26/12/2023).

Melaney Ricardo

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3062066/melaney_ricardo-XfVb_large.jpg
Mata Melaney Ricardo Berkaca-kaca Usai Dengar Makna Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058591/melaney_ricardo-GN1d_large.jpg
Tyson Lynch Akui Takut Jalani Operasi Pengangkatan Tumor Jinak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/33/3057712/melaney_ricardo_dan_tyson_lynch-0YRW_large.jpg
Khawatir Kanker, Suami Melaney Ricardo Jalani Operasi Pengangkatan Benjolan di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/611/2917786/pasca-tanam-benang-dan-filler-melaney-ricardo-akui-tergoda-ingin-oplas-mwNipu8cQt.jpg
Pasca Tanam Benang dan Filler, Melaney Ricardo Akui Tergoda Ingin Oplas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/02/194/2622475/melaney-ricardo-pose-pakai-tanktop-crop-hijau-body-goals-bikin-netizen-salfok-hsWyzOZgPq.jpg
Melaney Ricardo Pose Pakai Tanktop Crop Hijau, Body Goals Bikin Netizen Salfok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/16/194/2278462/potret-cantik-melaney-ricardo-pakai-outfit-rp1-miliar-di-pasar-xJA5jCqY0W.jpg
Potret Cantik Melaney Ricardo Pakai Outfit Rp1 Miliar di Pasar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement