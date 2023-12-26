Intip Keseruan Keluarga Melaney Ricardo Lakukan Foam Party di Bali

AGNES Melanie Siahaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Melaney Ricardo tampak memilih menghabiskan waktu libur natal dan tahun barunya di pulau dewata Bali.

Membawa semua anggota keluarga kecilnya, wanita yang sering memandu acara ini terlihat sangat senang ketika bisa berkumpul dan juga bermain bersama keluarganya.

Lewat akun Instagram miliknya @melaney_ricardo, dia yang mengenakan busana seksi dengan memperlihatkan belahan dada. Dia tampak asyik mengabadikan momennya ketika foam party di salah satu resort di Bali.

“Sangat menyenangkan di hari Natal. Terima kasih untuk @movenpickbali untuk pesta foamnya. Kami sangat gembira,” tulis Melaney, dikutip dalam Instagram miliknya, Selasa (26/12/2023).